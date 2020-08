Pressemitteilung BoxID: 811898 (Nationalpark Kellerwald-Edersee)

Erlebnistag zum Rothirsch in der WildnisSchule- Wanderungen für alle zum Hagenstein und ins Welterbe

.

Geführte Wanderungen im Natur- und Nationalpark Kellerwald-Edersee können mit bis zu fünfzehn Gästen stattfinden. Voraussetzung dafür ist eine Voranmeldung, telefonisch oder per Online-Formular.



Zurzeit wird im Nationalpark nur eine Auswahl von Wanderungen aus dem Veranstaltungskalender angeboten. Für alle Wanderungen und auch Führungen durch die Ausstellung im NationalparkZentrum gilt im Moment eine maximale Teilnehmerzahl von fünfzehn Personen.



Unter Angabe der Kontaktdaten ist bis mittags zwei Werktage vor der Wanderung eine Anmeldung erforderlich. Anmeldungen sind möglich:





telefonisch 05621-75249-0

online mit der Anmeldefunktion auf der Internetseite





www.nationalpark-kellerwald-edersee.de/de/veranstaltungen

Bei allen Wanderungen muss ein Mund-Nasen-Schutz mitgeführt werden, falls an einer Engstelle Abstandsregelungen nicht eingehalten werden können.



Erlebnistag in der WildnisSchule: König des Waldes – der Rothirsch

Edertal-Hemfurth. Nationalpark-Ranger Uwe Liehr lädt am Samstag, 12. September zum Erlebnistag für Kinder in die WildnisSchule: es geht darum, den König des Waldes – den Rothirsch – kennenzulernen. Die Kinder erfahren etwas über Jahreskreislauf der Tiere und können diese im WildtierPark auch beobachten und das Gelernte erkennen. Die Veranstaltung geht von 15:00 bis 18:30 Uhr und kostet den Eintritt für den WildtierPark: 3,50€ pro Kind. Treffpunkt ist der Eingang der WildnisSchule (Am Bericher Holz 1) in Edertal-Hemfurth.



Das Mindestalter der Kinder für die Teilnahme am Erlebnistag beträgt 7 Jahre. Maximal 15 Personen können teilnehmen. Eine Anmeldung ist noch bis Donnerstag, 10. September, erforderlich: Telefonisch unter 05621/75249-0, per E-Mail an info@nationalpark.hessen.de oder online unter www.nationalpark-kellerwald-edersee.de/de/veranstaltungen. Mitzubringen ist wetterangepasste Kleidung. Teilnehmende, die mit dem ÖPNV anreisen, nutzen die Haltestelle Edertal-Hemfurth Wildpark.



Mit Rolli und Kinderwagen zum Hagenstein



Vöhl-Herzhausen. Zur Familienwanderung für alle lädt Nationalparkführer Hermann Sonderhüsken, selbst Rolli-Fahrer, am Sonntag, 13. September ein. Vom Nationalparkzentrum geht es auf Wegen, die auch für Kinderwagen geeignet sind, zum Hagenstein, wo sich von der befahrbaren Plattform die Aussicht ins Edertal öffnet. Startpunkt ist um 10:00 Uhr am Nationalparkzentrum bei Vöhl-Herzhausen. Die Anmeldung zur kostenlosen, ca. zweistündigen Veranstaltung ist noch bis Freitagmittag, 11. September möglich.



Mit dem Ranger in den Nationalpark



Vöhl-Harbshausen. Bei der Rangerwanderung kann die ganze Familie Uwe Liehr auf dem Weg zum Weltnaturerbe begleiten: Gemeinsam werden urige Buchen und die werdende Wildnis im Herzstück des Schutzgebiets entdeckt. Vom NationalparkEingang Himmelsbreite bei Vöhl-Harbshausen geht es am Sonntag, 13. September um 10:00 Uhr los. Die Anmeldung zur kostenlosen, vierstündigen Tour ist noch bis Freitagmittag, 11. September möglich. Für Kinderwagen ist die Tour nicht geeignet. Gäste, die mit dem ÖPNV anreisen, steigen an der Haltestelle Vöhl-Harbshausen aus und beachten den längeren Fußweg bis zum Treffpunkt.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (