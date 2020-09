Die zweite Septemberhälfte ist Brunftzeit bei den Rothirschen – zu beobachten sind sie am Erlebnistag in der WildnisSchule mit Ausflug in den WildtierPark und mit etwas Glück auch bei den Abendwanderungen zu den Brunftplätzen im Schutzgebiet.



Für geführte Wanderungen im Nationalpark gilt im Moment i.d.R. eine maximale Teilnehmerzahl von fünfzehn Personen.



Unter Angabe der Kontaktdaten ist bis mittags zwei Werktage vor der Veranstaltung eine Anmeldung erforderlich. Anmeldungen sind möglich:





telefonisch 05621-75249-0

online mit der Anmeldefunktion auf der Internetseite





www.nationalpark-kellerwald-edersee.de/de/veranstaltungen

Bei allen Wanderungen muss ein Mund-Nasen-Schutz mitgeführt werden, falls an einer Engstelle Abstandsregelungen nicht eingehalten werden können.



Erlebnistag in der WildnisSchule: König des Waldes – der Rothirsch

Edertal-Hemfurth. Nationalpark-Ranger Uwe Liehr lädt am Freitag, 18. September zum Erlebnistag für Kinder in die WildnisSchule: es geht darum, den König des Waldes – den Rothirsch – kennenzulernen. Die Kinder erfahren etwas über Jahreskreislauf der Tiere und können diese im WildtierPark auch beobachten und das Gelernte erkennen. Die Veranstaltung geht von 15:00 bis 18:30 Uhr und kostet den Eintritt für den WildtierPark: 3,50€ pro Kind. Treffpunkt ist der Eingang der WildnisSchule (Am Bericher Holz 1) in Edertal-Hemfurth.



Das Mindestalter der Kinder für die Teilnahme am Erlebnistag beträgt 7 Jahre. Maximal 15 Personen können teilnehmen. Eine Anmeldung ist noch bis Mittwoch, 15. September, erforderlich. Mitzubringen ist wetterangepasste Kleidung. Teilnehmende, die mit dem ÖPNV anreisen, nutzen die Haltestelle Edertal-Hemfurth Wildpark.



Wo die Hirsche röhren



Frankenau. Ab Mitte September beginnt die Brunftzeit beim Rotwild. Wer den Liebeslauten der Hirsche lauschen möchte, ist herzlich eingeladen, die Nationalpark-Ranger auf ihren Wanderungen zu den Brunftplätzen des Rothirsches zu begleiten. Die kostenfreien Brunftwanderungen finden in der 39. Kalender-Woche von Dienstag, 22. September täglich von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr statt. Schnell sein lohnt sich also, aufgrund der geringeren zugelassenen Personenzahl von zehn: Eine Anmeldung ist jeweils bis zwei Werktage vor Veranstaltungsdatum möglich. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Treffpunkt zur dreistündigen Tour ist der Nationalpark-Eingang KellerwaldUhr in Frankenau.



Im Moment sind noch Plätze frei für:



Dienstag, 22. September mit Ranger Sven Polchow

Mittwoch, 23. September mit Ranger Markus Daume



Donnerstag, 24. September mit Ranger Alexander Backhaus



Das Brunftterritorium der Rothirsche ist meist eine ebene Äsungsstelle – oftmals buhlen sie auf einer Waldlichtung um die Gunst des weiblichen Rotwilds. Von der Wildbeobachtungskanzel, zu der die Brunftwanderung führt, hat man einen tollen Blick auf eine große Wiese und mit ein wenig Glück zeigt sich auch ein röhrender Rothirsch. Gäste denken bitte an wetterangepasste Kleidung, festes Schuhwerk und wer hat, ein Fernglas. Da die Veranstaltung bis in die Abendstunden reicht und es auf dem Rückweg bereits dunkel sein wird, empfiehlt es sich, eine Taschenlampe mitzunehmen.



Interessierte, die mit dem ÖPNV anreisen, steigen an der Anrufsammeltaxi (AST)-Haltestelle Frankenau KellerwaldUhr aus.

