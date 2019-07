Pressemitteilung BoxID: 759587 (Nassauischer Kunstverein)

Follow Fluxus-Stipendiat 2019 Jace Clayton ist in Wiesbaden

Das von der Landeshauptstadt Wiesbaden und dem Nassauischen Kunstverein Wiesbaden zum zwölften Mal in Folge vergebene Stipendium Follow Fluxus – Fluxus und die Folgen ging im Frühjahr 2019 an Jace Clayton. Der Künstler hat sein Atelier im Kunstverein bezogen und seine intensive Recherchearbeit aufgenommen.



Jace Clayton nutzt Musik disziplinübergreifend und versteht sie als Medium, das universal und unabhängig von sozialem und kulturellem Hintergrund verstanden wird. Ein fester konzeptueller Rahmen begründet seine nuancierte und experimentelle künstlerische Praxis, in dem sie sich in so unterschiedlichen Bereichen wie grafisch-bildnerischen Notationen, interaktiven Klang-installationen, Komposition von Chorwerken oder Musiksoftware-Design bewegt.



In seiner Einzelausstellung, die am 22. August 2019, eröffnet, präsentiert Jace Clayton installative und performative Arbeiten. Während seines Aufenthalts in Wiesbaden wird sich der diesjährige Stipendiat intensiv mit der Arbeit von Fluxus-Künstler Benjamin Patterson (1934-2016) und insbesondere seinen so genannten Ereignispartituren (event scores) beschäftigen. Das Stipendiaten-Atelier im Nassauischen Kunstverein Wiesbaden befindet sich in direkter Nähe zu Pattersons Environment Ben’s Bar. Zudem finden sich zwei weitere Dauerinstallationen Museum für das Unterbewusstsein (2012) und Hat Fluxus die Welt verändert? (2012) im Haus. Der Kunstverein beitzt eine umfassende Sammlung an Katalogen und Texten zu Ben Pattersons Werk sowie eine enge Verbindung zum Nachlass von Ben Patterson.



Das Follow-Fluxus-Stipendium wurde 2008 initiiert und setzt sich seitdem zum Ziel, internationale junge Künstlerinnen und Künstler zu fördern, die in ihrem Werk die Ideen der Kunstbewegung Fluxus aufgreifen und diese weiterentwickeln.



Die bisherigen Follow Fluxus-Stipendiaten waren Emily Wardill (Großbritannien), Jimmy Robert (Guadeloupe), Aslı Sungu (Türkei), Kateřina Šedá (Tschechische Republik), Stefan Burger (Schweiz), Annette Krauss (Niederlande), Taro Izumi (Japan), Mehreen Murtaza (Pakistan), Adriana Lara (Mexiko), Gerrit Frohne-Brinkmann (Deutschland) und Assaf Gruber (Israel).



Zum Künstler /

Jace Clayton (*1975, Framingham, MA, US) studierte Englisch an der Harvard University in Boston. Er hatte von 2017 bis 2018 eine Gastprofessur an der University of North Carolina at Chapel Hill inne und ist seit 2013 Mitglied der Fakultät Music/Sound des MFA-Programms des Bard College in New York. Clayton zeigt noch bis zum 4. Februar 2019 Werke seiner einjährigen Künstlerresidenz am Harvard Art Museum in einer Einzelausstellung in der Lightbox Gallery des Museums. In diesem Jahr wird zudem ein Beitrag auf der Sharjah Biennial zu sehen sein. 2016 wurde sein Buch Uproot: Travels in 21st-Century Music and Digital Culture veröffentlicht. Zudem ist er für seine musikalische Arbeit unter dem Pseudonym DJ /rupture bekannt. Er lebt und arbeitet in New York.



Das Stipendium wird durch das Kulturamt der Landeshauptstadt Wiesbaden ermöglicht.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (