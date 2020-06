Pressemitteilung BoxID: 802481 (Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH)

Startups pitchen um Gunst des Publikums beim WohnZukunftsTag 2020

Beim virtuellen WohnZukunftsTag des GdW am Mittwoch, 17. Juni 2020, trifft Innovation auf Erfahrung: sechs hubitation Startups präsentieren sich live vor Publikum

Das vom GdW, dem Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., initiierte Treffen der Wohnungswirtschaft zu den Zukunftsfragen des Wohnens findet in diesem Jahr virtuell statt. Auch der Startup Accelerator der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte l Wohnstadt (NHW), hubitation, nimmt auf Einladung des GdW an dieser besonderen Ausgabe des Expertenforums teil: Ab 10.15 Uhr präsentieren sich sechs ausgewählte Startups, die sich bis per Video beim hubitation Contest 2020 beworben haben, dem Online-Publikum sowie den hubitation associates. Als hubitation asscociates bezeichnet die NHW solche Wohnungsunternehmen, die ähnliche Werte leben und macht sie zum Teil des hubitation Netzwerks. So können sie sich untereinander austauschen, vom gegenseitigen Know-how profitieren und eigene Innovationsprojekte starten.



Während und nach den Pitches können die Zuschauer dann die Startups bewerten und entscheiden, welche Innovation für die Wohnungswirtschaft aus ihrer Sicht am meisten überzeugt. GdW-Präsident Axel Gedaschko kürt auf Basis dieser Abstimmung einen Publikumssieger.



Dr. Thomas Hain, Leitender NHW-Geschäftsführer, sagt: „Wir freuen uns, dass sich über 90 Startups für den diesjährigen hubitation Contest beworben haben. Beim WohnZukunftsTag können wir bereits zeigen, wie groß die Bandbreite der Bewerber ist. Wir sind gespannt, ob wir einige der Startups auch beim Finale im September wiedersehen werden.“



Auf dem WohnZukunftsTag 2020 präsentieren sich hubitation und die Startups auch auf einem virtuellen Messestand. Mehr Informationen unter: www.wohnzukunftstag.de



Folgende Startups wurden für den WohnZukunftsTag ausgewählt:





bex, Lieferservice für Sofortbedarf in Bau und Handwerk

BRICK4U, Beratung, Hardware und Software zur Digitalisierung von Immobilien, mit Fokus auf der effizienten und automatisierten Bereitstellung der Mess- und Zustandsdaten

Lumoview, innovative Messtechnik für Gebäudevermessung und energetische Gebäudeanalyse

Plan4, Software für Bau- und Immobilienprojekte inklusive Gebäudecheck mit baulicher Zustandsbewertung

FIBREE, Unique Object Identifier, Lösung zur Digitalisierung und Vernetzung von Gebäudedaten, basierend auf der Blockchain-Technologie

Urban Energy, intelligente und automatisierte Steuerung von nachhaltigen Lösungen zu Energieerzeugung und -verbrauch bei Wohnimmobilien oder in Quartieren mittels KI





Folgende hubitation associates freuen sich auf die innovativen Lösungen:





Baugenossenschaft Langen eG – Die Wohnraumkönner.

meravis Wohnungsbau- und Immobilien GmbH

VOLKSWOHNUNG GmbH





hubitation



Startup-Accelerator für Zukunftsthemen der Wohnungswirtschaft. Via Präsenz im Web und in sozialen Medien werden Gründungsinteressierte angesprochen, die innovative Geschäfts-ideen rund um das Wohnen und Leben entwickelt haben und auf das fachliche Feedback erfahrener Experten zurückgreifen möchten. Der Be-griff hubitation ist eine Verschmelzung der beiden englischen Wörter „hub“ (Dreh-punkt, Angelpunkt) und „habitation“ (Wohnung). Die Plattform www.hubitation.de wird von der Unternehmensgruppe Nassauischen Heimstätte I Wohnstadt als ei-genständige Marke geführt. www.hubitation.de

