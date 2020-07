Pressemitteilung BoxID: 808149 (Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL))

Innovative Wege: Fokus Bahn NRW und National Express bieten digitale Lokführerausbildung an

1.700 Lokführer werden in den nächsten fünf Jahren allein im NRW-Nahverkehr gebraucht, dann werden rund 40 Prozent der Bahn-Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Mit steigenden Bewerberzahlen allein will sich die NRW-Branche nicht zufriedengeben. Mit dem ersten Onlinekurs für die theoretische Triebfahrzeugführerausbildung im NRW-Nahverkehr, der im September bei National Express beginnt, geht Fokus Bahn NRW neue Wege. Die E-Learning-Impulse aus der Zeit der coronabedingten Schulschließungen wurden für die Entwicklung eines innovativen Ausbildungskonzepts genutzt.



„Wir möchten möglichst vielen Menschen in NRW, die sich beruflich neuorientieren wollen, zügig flexible und bedarfsgerechte Umschulungsmöglichkeiten anbieten“, so Karin Paulsmeyer, Leiterin der Stabsstelle Fokus Bahn im Verkehrsministerium NRW. „Der Start in die digitale Triebfahrzeugführerausbildung ist hierfür ein wichtiger Schritt, den wir intensiv begleiten und für die Branche nutzbar machen möchten“.



Die achtmonatige, digitale Theorieausbildung wird kontinuierlich via Skype, Mail und Telefon durch den Bildungsträger LokSpace GmbH betreut, die jedem Teilnehmer für Fragen und individuelle Lernerfolgskontrollen zur Verfügung stehen. „Ausbildungsangebote ohne teils zeitintensive Anfahrtswege oder lange Wartezeiten bis zum nächsten wohnortnahen Kursbeginn werden zukünftig immer wichtiger werden“, ergänzt Marcel Winter, Vorsitzender der Geschäftsführung der National Express Rail GmbH. „Wir brauchen schließlich gut ausgebildete Triebfahrzeugführerinnen und Triebfahrzeugführer auch für die kleineren Einsatzstellen und in der Fläche, wo Präsenz-Kurse vor Ort nur schwer zu füllen sind.“



Der Unterricht im virtuellen Klassenraum wird durch persönliche Treffen, Trainings am Zugsimulator und Schulungen auf dem Zug ergänzt und mit einer circa dreimonatigen praktischen Ausbildung auf den Fahrzeugen und Strecken von National Express abgeschlossen. Lerninhalte und Prüfungen entsprechen dabei dem Ausbildungsplan der konventionellen Umschulungsmaßnahmen mit Präsenzunterricht.



Aktuelle Angebote von National Express mit Start des E-Learning-Kurses am 28.09.2020:

- Einsatzort nach erfolgreicher Umschulung: Aachen

- Einsatzort nach erfolgreicher Umschulung: Köln

- Einsatzort nach erfolgreicher Umschulung: Koblenz



Bewerbungen sind noch bis Mitte August über die obigen Links und über job@nationalexpress.de möglich.

