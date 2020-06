Pressemitteilung BoxID: 801833 (Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL))

Förderprogramm für die Infrastruktur des Nahverkehrs in Westfalen-Lippe beschlossen

Carsten Rehers wird zum stellvertretenden Verbandsvorsteher gewählt

Die Verbandsversammlung des NWL hat am 04. Juni 2020 das Förderprogramm für Infrastrukturmaßnahmen des Nahverkehrs in Westfalen-Lippe im Jahre 2021 beschlossen.



Gefördert werden Neu- und Umbauten von Bushaltestellen, P + R-/B + R-Anlagen, Fahrgastinformationssysteme, Mobilstationen, Bahnhofsmaßnahmen und weitere Baumaßnahmen zum Nahverkehr in der Region. Im Mittelpunkt steht meist die Barrierefreiheit der Infrastruktur. Der NWL fördert die anerkannten Baukosten mit 90 %, die Antragssteller (Kommune oder Verkehrsunternehmen) tragen 10 %.



Insgesamt werden Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 34,73 Mio. € gefördert. Die Umsetzung erfolgt überwiegend in 2021, zum Teil auch in den Folgejahren.



Die größte Maßnahme des Förderprogramms ist die Errichtung von Mobilstationen in Westfalen Süd mit 3,5 Mio. €.



Sämtliche Maßnahmen mit Einzelheiten können der Anlage entnommen werden.



Die Verbandsversammlung wählte am 04.06.2020 Herrn Carsten Rehers zum stellvertretenden Verbandsvorsteher. Herr Rehers ist im Hauptamt Dezernent und Verwaltungsvorstand in der Kreisverwaltung Steinfurt sowie Verbandsvorsteher des ZVM. Er löst in den Funktionen beim ZVM und NWL Herrn Dr. Klaus Effing ab.

