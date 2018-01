Netzbeirat begrüßt Projekt von DB Netz AG zur Modernisierung von Stellwerken und Zugsicherungstechnik

Der Netzbeirat bei der DB Netz AG, ein Beratungsorgan aus Vertretern von Eisenbahnverkehrsunternehmen und Aufgabenträgern des Schienenpersonennahverkehrs, begrüßt das Projekt der DB Netz AG mit der Bezeichnung "NeuPro/ETCS", mit dem ein moderner digitaler Betrieb des Schienennetzes zu günstigeren Kosten erreicht werden soll, auch als Basis für die Weiterentwicklung des Systems Schiene in Richtung Automatisierung.



Mit dem Projekt "NeuPro" sollen erneuerungsbedürftige ältere Stellwerke in einem Zeitrahmen zwischen etwa 2023 und 2030 weitgehend durch moderne digitale Stellwerke (DSTW) ersetzt werden. Dies ist in diesem verhältnismäßig kurzen Zeitraum nur dann möglich, wenn bei der Neuausrüstung nicht weiter herkömmliche Signal- und Zugsicherungstechnik zum Einsatz kommt, sondern die neuen digitalen Stellwerke nur das neue europäische Zugsicherungssystem ETCS nutzen - ohne ortsfeste optische Signale.



Eine solche Strategie zur beschleunigten Einführung eines komplett digital gesteuerten Bahnbetriebs durch Kombination der Stellwerkserneuerung (NeuPro) mit der schnellen Einführung von ETCS setzt allerdings voraus, im ersten Schritt weitgehend alle im deutschen Netz eingesetzten Triebfahrzeuge bis etwa 2023 mit ETCS-Bordgeräte auszurüsten.



Die Überlegungen von DB Netz AG erscheinen dem Netzbeirat schlüssig. Deutschland hat sich langfristig zur Einführung von ETCS verpflichtet. Jede langsame Migration zu ETCS würde über viele Jahrzehnte ein Nebeneinander von alter und neuer Technik im eng verknüpften deutschen Netz bedeuten; die zahllosen Schnittstellen von alter und neuer Technik wären teuer und störanfällig.



Die Kosten- und Effizienzvorteile einer relativ schnellen Digitalisierung des Schienenverkehrssystems sind erkennbar so groß, dass der Netzbeirat dieses Projekt unterstützt.



Berücksichtigung der Interessen der Nutzer des Schienennetzes



Der Netzbeirat weist aber ausdrücklich darauf hin, dass eine Lösung für die Finanzierung des Umbaus der Fahrzeuge für ETCS sowie der zusätzlichen Betriebskosten für die vorübergehend notwendige Doppelausrüstung der Triebfahrzeuge mit Zugsicherungssystemen gefunden werden muss. Die Netz-Nutzer können in der gegebenen Marktsituation keine zusätzlichen Lasten übernehmen.



Weiterhin sind die Erfahrungen von Infrastruktur- und Verkehrsunternehmen bei der Einführung von ETCS in anderen europäischen Schienennetzen intensiv auszuwerten, um die Wiederholung von Fehlern und Problemen zu vermeiden und daraus zu lernen.



Der Netzbeirat schlägt vor, zur Begleitung des Projekts einen Beirat einzurichten, in dem die weiteren Untersuchungen und Planungen der DB Netz AG und des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur mit den Nutzern des Bundesschienennetzes abzustimmen sind.



Zum Hintergrund: Das ist der Netzbeirat:



Das Eisenbahn-Bundesamt hat gemäß § 34 AEG bei der DB Netz AG einen unabhängigen Netzbeirat eingerichtet, der Empfehlungen zum Erhalt der Schienenwege und deren Ausbau und Entwicklung abgeben wird. Der Netzbeirat besteht seit Januar 2006. Ihm gehören Vertreter oder Beauftragte von Eisenbahnverkehrsunternehmen und der für den Nahverkehr zuständigen Organisationen der Bundesländer an. Dieses Praktikerforum soll sicherstellen, dass die Interessen aller Nutzer bei der strategischen und strukturellen Entwicklung, dem Ausbau und dem Erhalt des Schienenwegenetzes angemessen berücksichtigt werden. Im Netzbeirat sind alle Fragen in Bezug auf die Größe, die Kapazität und die Stan-dards des Netzes, insbesondere Planungen von Neu- und Ausbaumaßnahmen sowie Ersatzinvestitionen zu besprechen.



Die DB Netz AG muss deshalb den Netzbeirat über alle strategischen und strukturellen Planungen unterrichten. Der Vorstand des Betreibers der Schienenwege muss die Empfehlungen des Netzbeirats zum Gegenstand seiner Beratun-gen machen. Das Eisenbahn-Bundesamt wacht darüber, dass die Empfehlungen des Netzbeirates in den Beratungen des Vorstands der DB Netz AG berücksichtigt werden. Die Schaffung des Netzbeirates ist somit ein weiterer Schritt zur Stärkung eines fairen und unverfälschten Wettbewerbs auf der Schiene. Der Netzbeirat befasst sich mit allen Fragen in Bezug auf Größe, die Kapazität und die Standards des Netzes; insbesondere werden Planungen von Neu- und Ausbau-maßnahmen sowie Ersatzinvestitionen besprochen. Der Netzbeirat gibt wichtige Empfehlungen zum Erhalt der Schie-nenwege und deren Ausbau und Entwicklung ab.



Vorsitzender des Netzbeirates ist Michail Stahlhut, CEO von SBB Cargo International; stellvertretender Vorsitzender ist Dr. Norbert Reinkober (Geschäftsführer Nahverkehr Rheinland und Verkehrsverbund Rhein-Sieg).

