Mit dem NABU-Rucksack den Wackelwald erforschen

Familienausflug an den Federsee

Das Geheimnis des berühmten Wackelwaldes am Federsee lüften und herausfinden, warum die Bäume wackeln: das können Familien mit den ausleihbaren Naturerkundungs-Rucksäcken des NABU-Naturschutzzentrums Federsee.



Warum wackelt der Wald? Wie sieht eigentlich ein Käfer oder eine Spinne den Wald? Und wer hat den Fichtenzapfen zerfetzt? Das sind spannende Fragen, die Eltern und Kinder mit Hilfe des Naturerkundungs-Rucksacks gemeinsam erforschen können. Im Rucksack befindet sich unter anderem eine Riesen-Becherlupe, die einen winzigen Käfer zum überdimensionalen Monster werden lässt. Und den Blick für die vielen winzigen Einzelaugen schärft, mit denen ein Käfer seine Umgebung wahrnimmt. Mit Hilfe kleiner Spiegel im Rucksack kann man den Wald aus den Augen einer Spinne betrachten, nämlich gleichzeitig in verschiedene Richtungen blicken.



Familienspaß auf schwankendem Moorboden



Das Besondere am NABU-Rucksack ist, dass die Familie ohne Vorbereitung starten kann, denn im Rucksack sind alle Materialien für die Spielstationen enthalten. Ein farbiges Begleitheft leitet von Station zu Station und erläutert, was Eltern, Großeltern oder Paten mit den Sprösslingen dort beobachten können und wie die Spiele funktionieren. Für die Spiele finden sich im Heft jeweils zwei Alternativen für verschiedene Altersgruppen.



Praktisch: Fix und fertig gepackt



Stationsweise verpackt sind z.B. Augenbinden für das Baumrindenspiel, Spiegel, Ratekärtchen, Stifte und ein Tier- und Pflanzenführer. Artenkenntnisse sind also nicht erforderlich. Das ausgefüllte Heft kann als Erinnerung mit nach Hause genommen werden. Für die Wackelwald-Tour benötigt man zwei bis drei Stunden, Tischgruppen und Aussichtspunkte laden zur gemütlichen Pause ein. Die Strecke ist mit Buggys befahrbar und startet am NABU-Zentrum. Vor der Tour lädt die Ausstellung im Zentrum ein, die Tiere und Pflanzen des Moores kennen zu lernen.



i: Der Wackelwald-Rucksack kann für 10 Euro zu den Öffnungszeiten des NABU ausgeliehen werden (Vorbestellung empfehlenswert unter Tel. 07582/1566). Infos: www.NABU-Federsee.de

