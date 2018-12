NABU Niedersachsen: Weihnachten ohne Torf und Chemie

12.12.18

Die Weihnachtstage stehen vor der Tür und es beginnt die alljährliche Jagd auf den schönsten Weihnachtsbaum und traditionelle Weihnachtspflanzen. In den nächsten Tagen werden in Deutschland knapp 30 Millionen junge Fichten und Tannen den Besitzer wechseln. „Die meisten Weihnachtsbäume stammen leider aus Kulturen, die durch den massiven Einsatz von Düngern und Pestiziden Boden, Grundwasser und Lebewesen belasten“, gibt Dr. Mona Gharib, Moorschutz-Referentin und Pflanzenexpertin vom NABU Niedersachsen, zu Bedenken. Der NABU empfiehlt den Kauf von Fichten, Kiefern oder Tannen aus Durchforstung oder ökologisch wirtschaftenden Weihnachtsbaumkulturen.



Orientierung bieten Bäume mit dem FSC-Siegel oder den Labeln der ökologisch arbeitenden Anbauverbände Bioland sowie Naturland. Denn das garantiere, dass die zur Neupflanzung vorgesehenen Flächen für Weihnachtsbaumkulturen nicht mit Herbiziden kahlgespritzt, sondern mechanisch von Aufwuchs befreit werden.



Als gute Alternative sieht der NABU Niedersachsen außerdem Weihnachtsbäume aus Durchforstungsmaßnahmen oder von forstlichen Sonderstandorten wie Hochspannungstrassen an. Diese Bäume seien in der Regel unbehandelt und müssten sowieso gefällt werden. Viele Tannenbäume werden mittlerweile auch im Topf angeboten: „Diese können nach den Festtagen im Garten gepflanzt oder auf den Balkon gestellt und bis zur nächsten Weihnachtszeit gepflegt werden“, empfiehlt Gharib.



Dringend abgeraten werden muss dagegen von Weihnachtsbäumen aus Plastik: „Der Einsatz zahlreicher Chemikalien bei der Herstellung, lange Transportwege – zumeist aus Fernost – und die Belastung der Raumluft durch ausdünstende Weichmacher und unumgängliche Flammschutzmittel sprechen klar gegen Plastikbäume“, so Mona Gharib. „Grundsätzlich gilt: Den perfekt gerade und dicht gewachsenen, rundum grünen Weihnachtsbaum gibt es kaum ohne chemische Sonderbehandlung. Der Gesundheit und Umwelt zuliebe sollte auch Bäumen mit etwas Charakter eine Chance gegeben werden.“



Auch bei traditionellen Weihnachtspflanzen wie dem Weihnachtsstern ist Vorsicht geboten: Dessen ökologischer Fußabdruck ist stark negativ, zum einen weil die Pflanze von Plantagen aus Mittel- und Südamerika stammt, und zum anderen weil die Symbolpflanze zur Weihnachtszeit in Torf kultiviert und angeboten wird. Zusätzlich muss der Weihnachtsstern mehrere Wochen in geheizten Gewächshäusern herangezogen werden, ehe dieser im Wohnzimmer aufgestellt werden kann. Weihnachtssterne sind zudem stark pestizidhaltig.



Als Alternative zu Weihnachtsstern und Amaryllis rät Mona Gharib dazu, bei der weihnachtlichen Dekoration unter anderem auf geschmückte Zweige und Tannenzapfen zurückzugreifen. „Möchte man nicht auf traditionellen Weihnachtspflanzen verzichten, sollten diese möglichst torffrei gekauft werden. Gute Pflege und Überwinterung von Weihnachtsstern und Amaryllis ermöglichen außerdem eine erneute Nutzung zum nächsten Weihnachtsfest“, so Gharib.

