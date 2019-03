Pressemitteilung BoxID: 744827 (NABU Berlin)

Schwalben im Anflug

NABU Berlin bittet um Hilfe für die gefährdeten Glücksbringer

Pünktlich zum Frühlingsbeginn kommen die Schwalben zurück nach Deutschland. Die beiden häufigsten Arten sind bei uns die Rauch- und die Mehlschwalbe. Mit der Aktion "Schwalbenfreundliches Haus" zeichnet der NABU Berlin Schwalbenfreunde in der Hauptstadt aus, die den Tieren einen Lebensraum bieten und berät zu Hilfsmaßnahmen für die Flugkünstler.



Ab Ende März kommen bereits die ersten Rauchschwalben, etwas später - ab Mitte April - dann auch die Mehlschwalben aus Ihren fernen Winterquartieren zurück in ihre Brutgebiete. Nonstop haben die kleinen Vögel die Sahara und das Mittelmeer überquert. Wenn sie in Berlin eintreffen, haben sie eine enorme Flugleistung hinter sich - mehr als 10.000 Kilometer! Das Gefieder glatt, jede Feder sitzt, munter zwitschern die Neuankömmlinge trotz der anstrengenden Reise.



"Noch kennt sie jeder, die Flugkünstler, die das Ende des Winters verkünden. Jahrhundertelang gehörten sie ganz selbstverständlich in jedes Dorf, auf jeden Bauernhof und auch in jede Stadt", erklärt Katrin Koch, Wildtierexpertin des NABU Berlin. Mehl- und Rauchschwalben haben sich als so genannte "Kulturfolger" an eine vom Menschen geprägte Umgebung angepasst. Sie tauschten ihre ursprünglichen Brutplätze an felsigen Steilküsten gegen einen Platz im Stall oder an der Hauswand ein. Ihre fliegerischen Darbietungen dienen der Nahrungssuche. Schwalben ernähren sich von fliegenden Insekten und im Luftstrom treibenden Spinnen, die sie im Flug erbeuten.



Naturschutzverbände schlagen jedoch inzwischen Alarm. "Schwalben sind zu Sorgenkindern des Naturschutzes geworden. Die Intensivierung der Landwirtschaft, verschlossene Ställe, als Wohn- oder Lagerraum aus- oder umgebaute Scheunen, der Rückgang von Insektennahrung, der Mangel an Nistplätzen und lehmigem Nestbaumaterial und - nicht zuletzt - das beschämende Abschlagen bzw. die mangelnde Duldung der Nester, machen ihnen zu schaffen", beklagt Koch.



Der NABU hat sich ganz besonders dem Schwalbenschutz verschrieben und verleiht Auszeichnungen an Gebäudeeigentümer, die Schwalben willkommen heißen und dulden! Gern berät der NABU auch alle Vogelfreunde über Hilfsmaßnahmen für Mehl- und Rauchschwalben und wie man "Verschmutzungen" durch Schwalbennester vermindern kann.



Wenn bei Ihnen Schwalben willkommen sind und sie ihre Ansiedlung fördern, dann machen Sie mit bei der NABU-Aktion "Schwalbenfreundliches Haus"! Bewerben Sie sich um eine der begehrten Plaketten. So werden auch andere Menschen darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig der Schutz von Schwalben ist!



Mehr Informationen zur NABU-Aktion "Schwalbenfreundliches Haus": https://berlin.nabu.de/tiere-und-pflanzen/Schwalbenfreundliches-Haus/index.html



Eine Bauanleitung für eine Nisthilfe finden Sie hier: https://berlin.nabu.de/stadt-und-natur/lebensraum-haus/loesungsbeispiele/bauanleitungen/16091.html

