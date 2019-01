Amsel, Drossel, Fink und Star - alle noch da?

03.01.19

Vom 4. bis 6. Januar rufen der Naturschutzbund NABU und der Landesbund für Vogelschutz (LBV) im Rahmen der "Stunde der Wintervögel" bereits zum 9. Mal Naturfreunde auf, alles zu zählen, was piepst, pickt und flattert.



Welche Vogelarten verweilen im winterlichen Berlin? Und wie viele Individuen? Hat der Usutu-Virus ggf. Spuren in den Amsel-Populationen hinterlassen? "Je genauer wir über solche Fragen Bescheid wissen, desto besser können wir uns für den Schutz der Vögel einsetzen", erklärt Jutta Sandkühler, Geschäftsführerin des NABU Berlin. "Jede Berlinerin und jeder Berliner kann am kommenden Wochenende zum Vogelforscher werden und dabei helfen, dass langfristige Bestandsentwicklungen der Vogelpopulationen erkennbar werden. Alles was Sie dafür brauchen, sind Interesse an der Berliner Vogelwelt, einen Meldebogen und eine Stunde Zeit", so Sandkühler.



2018 haben allein in Berlin 3.121 Menschen in rund 2.059 Gärten 7.1705 Vögel gezählt. An der Spitze standen Haussperling, Kohlmeise, Blaumeise und Amsel. Spannend bleibt, ob der Haussperling auch in diesem Jahr wieder seinen Platz als häufigster Gast am Futterhaus verteidigen kann.



Alle Informationen zur Aktion, Meldebögen und Zählhilfen finden Sie unter www.stundederwintervoegel.de.



Um sich optimal auf die Zählung vorzubereiten, bietet der NABU übrigens ein eigenes Lernprogramm an. Mit dem neuen kostenlosen E-Learning-Tool "NABU Vogeltrainer" erfährt man spielerisch alles über die 15 häufigsten Wintervögel. Unter www.vogeltrainer.de kann sich ab sofort jeder fit machen.



Beobachtet werden kann überall, am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park. Der NABU Berlin bietet außerdem wieder Führungen und Exkursionen an, auf denen große und kleine Vogelfreunde gemeinsam mit Experten zählen und bestimmen können.



Die Vogelführungen in Berlin:



Sonnabend, 5.1.2019, 14 - 16 Uhr

Stunde der Wintervögel im Wedding

Vogelkundlicher Spaziergang über die Friedhöfe und anschließende Zählung an der Futterstelle

Bezirksgruppe Mitte - NABU Berlin

Treffpunkt: Friedhof St. Paul, Seestraße 124, 13353 Berlin

Bitte Ferngläser mitbringen, einige Leihgläser (gegen Personalausweis) sind vorhanden.

Kontakt: Christopher Hartl, bgmitte@nabu-berlin.de



Sonntag, 6.1.2019, 10 - 12 Uhr

Stunde der Wintervögel im Schleipfuhl

Vortrag über die bei uns im Winter vorkommenden Arten mit anschließendem Beobachtungsgang im Schleipfuhlgebiet

Treffpunkt: Naturschutz Schleipfuhl, Hermsdorfer Str. 11 A, 12627 Berlin

Kontakt: Steffen Gierth, schleipfuhl@naturschutz-malchow.de



Sonntag, 6.1.2019, 10 - 12 Uhr

Stunde der Wintervögel in Spandau

Mit der BG Spandau gemeinsam Vögel auf dem Friedhof "In den Kisseln" zählen

Treffpunkt: Haupteingang auf dem Parkplatz, Pionierstraße 82

Eine Spende von 2 Euro wird erbeten. Warm anziehen und Fernglas mitbringen!

Kontakt: Christine Kuhnert, 01743712046, christinekuhnert@aol.de



Sonntag, 6.1.2019, 11 - 12 Uhr

Wintervogelwelt im Tiergarten

Vogelkundlicher Spaziergang durch den winterlichen Tiergarten

Treffpunkt: S-Bhf. Bellevue, Bartningallee an der S-Bahn-Brücke

Kontakt: Derk Ehlert, NABU Berlin, lvberlin@nabu-berlin.de



Meldeschluss für die "Stunde der Wintervögel" 2018 ist der 15. Januar.





(lifePR) (