Vom Hyperloop bis zum Erdwärmekraftwerk - WELT zeigt außergewöhnliche Konstruktionen in "Project Impossible"

18.10.18

WELT zeigt ab 25. Oktober die erste Staffel “Project Impossible” erstmals im Deutschen Free-TV. Die Doku-Reihe stellt zahlreiche Innovationen vor, die das Potenzial haben, unsere Energiegewinnung, unsere Mobilität und die Erhaltung bereits vorhandener Strukturen langfristig zu optimieren.

Die Erfindungen und Bauwerke der Zukunft müssen von Nachhaltigkeit und Effizienz geprägt sein. Ein Vorreiter ist ein geothermisches Kraftwerk in Island. Direkt neben einem aktiven Vulkan gelegen, macht sich die Anlage die Hitze des Magmas zunutze. Der damit erzeugte Strom reicht für die Versorgung der ganzen Hauptstadt Reykjavik.



Ähnlich effizient soll irgendwann der „Hyperloop“ angetrieben werden. Das Hochgeschwindigkeitstransportsystem des Raumfahrtunternehmens SpaceX soll Reisen revolutionieren: Dabei soll eine Magnetschwebebahn mit etwa 1.200 Kilometern pro Stunde durch einen Vakuumtunnel befördert werden – betrieben durch Solarenergie. Bereits mehrere Wettbewerbe lobte Elon Musk aus, um sein futuristisches Massentransport-Projekt voranzutreiben.



Herausragende Ingenieurskunst ist auch beim Errichten des Mose-Damms in Venedig gefragt. Das neuartige Sturmflutsperrwerk soll die Adria-Metropole vor dem Untergang bewahren, denn während die historische Stadt absackt, steigt der Meeresspiegel stetig an. Wie funktioniert das rettende Bauwerk? Welche weiteren Konstruktionen werden unsere Zukunft maßgeblich verändern?



Noch mehr innovative Erfindungen und Bauwerke ab 25. Oktober immer donnerstags ab 21.05 Uhr in Doppelfolge auf WELT, im Timeshift auf N24 Doku und 7 Tage in der Mediathek.



Alle Folgen in der Übersicht:



25. Oktober um 21.05 Uhr

Project Impossible: Gigantische Bauten



25. Oktober um 22.05 Uhr

Project Impossible: Metropolen vor dem Untergang



1. November um 21.05 Uhr

Project Impossible: Energie für die Zukunft



1. November um 22.05 Uhr

Project Impossible: Schutz gegen Naturgewalten



8. November um 21.05 Uhr

Project Impossible: Abriss und Verschrottung



8. November um 22.05 Uhr

Project Impossible: Großbaustelle Amerika



15. November um 21.05 Uhr

Project Impossible: Rätsel der Vergangenheit



15. November um 22.05 Uhr

Project Impossible: Hightech unter der Erde



22. November um 21.05 Uhr

Project Impossible: Bauen in arktischer Kälte



22. November um 22.05 Uhr

Project Impossible: Technik für die Zukunft

(lifePR) (