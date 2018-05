Deffner & Zschäpitz ab sofort wöchentlich im neuen Wirtschaftspodcast von WELT

Sie sind wie das wahre Leben. Wie Optimist und Pessimist. Wie Feuer und Wasser. Im neuen wöchentlichen WELT-Podcast diskutieren und streiten Dietmar Deffner und Holger Zschäpitz über die wichtigen Wirtschaftsthemen des Alltags.



Der Franke Dietmar Deffner hat sich schon zu Schulzeiten die ersten Aktien gekauft. Er ist Börsenmoderator der ersten Stunde von N24, heute WELT. Holger Zschäpitz, der gebürtige Sachse, hat "selbst schon einen Staatsbankrott erlebt und weiß daher, was es heißt, wenn man mit Schulden zu viele Schulden macht." Der leidenschaftliche Twitterer ist im deutschsprachigen Raum die Nummer 1 unter den Wirtschaftsjournalisten (Ranking von Makronom).



Holger Zschäpitz über die gemeinsamen Auftritte in der "Börse am Abend" und die Idee für den Podcast: "Da haben wir dann festgestellt, dass wir eigentlich ganz gern streiten, und dass du so der ewige Optimist bist. Es ging immer rauf. Bei Deffner gibt's immer rosarot und Gefahren kannte Dietmar gar nicht. Da musste ich ihm leider erklären, die Welt funktioniert anders und daraus ist der Podcast entstanden." Das sieht Dietmar Deffner natürlich nicht so: "Und bei dir geht die Welt immer ganz schnell unter und da muss man sich ja auch davor hüten."



Was erwartet die Hörer?



Jeweils zwei große Themen. In der ersten Folge geht es gleich um einen der größten und umstrittensten Visionäre: Tesla-Chef Elon Musk - erfolgreicher Pionier oder Gefahr für den eigenen Konzern? Und: "Sell in May and go away" - Was sind die saisonalen Muster an der Börse wirklich wert?



Außerdem küren Deffner und Zschäpitz ihre Bullen und Bären der Woche, darunter die millionenschwere Sekretärin Sylvia Bloom, die Deutsche Bank, Karl Marx und die Butter.



Jetzt reinhören und abonnieren.



