Pressemitteilung BoxID: 765959 (n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH)

Audio: n-tv Business-Podcast mit Sandra Navidi

Ab dem 6. September ergänzt der neue Podcast "Wie tickt Amerika – Der n-tv Business-Podcast aus New York" mit Sandra Navidi das Audio-Angebot des Nachrichtensenders n-tv. Immer freitags steht dann eine frische Ausgabe des Podcasts bei n-tv.de und AUDIO NOW zum Abruf bereit. Mit dem Podcast knüpft die gefragte USA-Kennerin und Wirtschaftsexpertin an ihre erfolgreiche n-tv Doku-Reihe "Wie tickt Amerika?“ aus dem vergangenen Jahr an.



In dem Podcast wird Sandra Navidi wöchentlich mit Experten in New York über aktuelle Themen aus den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und Politik sprechen und erklären, welche Folgen das auch für die deutschen Verbraucher und Anleger hat. Dabei kommen Navidi ihre hervorragenden Kenntnisse und ihr exzellentes Netzwerk aus fast zwei Jahrzehnten an der New Yorker Wall Street zugute.



Sandra Navidi: "Der Podcast ist gerichtet an Wirtschafts-, Finanz- und Politikinteressierte. Darin werden aktuell für Verbraucher und Anleger relevante Themen anschaulich erläutert und Einblicke aus transatlantischer Perspektive gegeben. Angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen und politischen Unsicherheit ist es besonders wichtig, dass die Menschen nachhaltig informiert sind, damit sie für sich die besten Konsum- und Anlageentscheidungen treffen können."



n-tv setzt als erfolgreicher Multiplattform-Nachrichtenanbieter neben TV und Digital bereits seit mehreren Jahren auch auf Audio. Ob via Car-Entertainment wie Android Auto, als Skill bei Amazon Alexa oder Audio-News via Google Assistant - n-tv bietet seine Nachrichten passgenau über verschiedene Plattformen an. Darüber hinaus baut n-tv sein Podcast-Angebot stetig aus. Neben "Wie tickt Amerika?" gehören derzeit "Wieder was gelernt", "So techt Deutschland", "Ditt & Datt & Dittrich" und "Ja. Nein. Vielleicht" zum Podcast-Portfolio des Nachrichtenanbieters.



Über Sandra Navidi:



Sandra Navidi ist Gründerin und CEO der in New York ansässigen Unternehmens- und Strategieberatungsfirma BeyondGlobal. Nach Abschluss des rechtswissenschaftlichen Studiums an der Universität zu Köln erlangte die gebürtige Mönchengladbacherin an der Fordham University School of Law in New York, den Abschluss Master-of-Law in Banking Corporate and Finance Law. Navidi ist sowohl in Deutschland als auch im Staat New York als Rechtsanwältin zugelassen.



Im Laufe ihrer beruflichen Karriere bekleidet sie verschiedenste Positionen und war zunächst Beraterin bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche. 2001 ging sie nach New York, wo sie als Chefjustiziarin bei der Vermögensverwaltung Muzinich & Co. tätig war. Im Anschluss arbeitete Navidi von 2006 bis 2008 als Investmentbankerin bei Scarsdale Equities. Ab 2009 gehörte sie zwei Jahre lang zum engsten Beraterkreis des renommierten Ökonomen Nouriel Roubini, mit dem sie als Director of Research Strategies und Senior Relationship Manager bei Roubini Global Economics zusammenarbeitete. Als Gründerin und CEO von BeyondGlobal berät sie heute die Vorstands- und Geschäftsführungsebene internationaler Firmen und Finanzinstitute.



In 2018 war Sandra Navidi Co-Autorin und Moderatorin der dreiteiligen n-tv Doku-Reihe "Wie tickt Amerika", die mit dem Intermedia Globe ausgezeichnet wurde. Ihr Buch "$uper-hubs: Wie die Finanzelite und ihre Netzwerke die Welt regieren" ist ein Spiegel- und Amazon-Bestseller. 2017 wurde Sandra Navidi außerdem einer von 500 LinkedIn-Influencern, zu denen unter anderem Persönlichkeiten wie Bill Gates, Barack Obama und Richard Branson gehören. Gegenwärtig schreibt sie ihr zweites Buch zum Thema optimaler beruflicher Positionierung in der Digitalwirtschaft.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (