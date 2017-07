Saarlouis in Frauenhand

Es läuft. Oder anders gesagt: Ganz viele Frauen laufen. Ein weiteres Kapitel der Erfolgsgeschichte Frauenlauf SaarLorLux wird am 01. September 2017 in Saarlouis geschrieben. Bei der fünften Auflage des Frauenlaufs SaarLorLux werden wieder über tausend sportliche Ladys die Saarlouiser Innenstadt bevölkern und sich um 18 Uhr auf dem Hohenzollernring in Höhe des Kleinen Marktes für den Startschuss dieser speziell für Frauen konzipierten Veranstaltung einfinden. Von dort führt die sechs Kilometer lange Strecke aus der Innenstadt heraus und verläuft entlang des idyllischen Saaraltarms. Im vergangenen Jahr absolvierten diese Lauf-Runde 1.227 Teilnehmerinnen. Die Erfolgsstory des Frauenlaufes hat noch einen weiteren positiven Effekt: Je mehr Starterinnen es sind, umso größer ist nachher der Spendentopf. Denn von jeder Anmeldegebühr geht wieder ein Euro an eine gute Sache. Zudem gibt es die Möglichkeit, einen zusätzlichen Geldbetrag zu spenden. Wer dies tut, darf sich Charity-Läuferin nennen und bekommt eine gesonderte Startnummer überreicht.



Vor allem kommt der Spaß bei einem Frauenlauf nicht zu kurz, denn der steht absolut im Mittelpunkt. Und ein nicht zu unterschätzender Wohlfühlfaktor ist zudem die Möglichkeit, sich frei entfalten zu können. Auch jetzt darf wieder gerannt, gejoggt oder auch mit Nordic-Walking Stöcken gegangen werden – ganz entspannt der guten Stimmung und der Zufriedenheit entgegen. Denn das Motto der Veranstaltung lautet unverändert: „Laufen, wie es uns gefällt“. Und auch an den Wertungskategorien hat sich nichts geändert. Es gibt nur zwei – einmal bis 39 Jahre und dann ab 40 Jahre. Gleichzeitig hat jede Teilnehmerin die Wahl, ob sie mit oder ohne Zeitmess-Chip auf die Strecke geht. Zudem sind einzelne Klassements ausgeschrieben, wie etwa das schnellste Zweier-Team. Neben den Schnellläuferinnen gibt es noch das Gros der Gemütlichen – und auch an sie ist gedacht. Bei der Siegerehrung um 20 Uhr auf dem Kleinen Markt bekommt die größte teilnehmende Gruppe gleichfalls einen Pokal überreicht. Gewinnerinnen werden darüber hinaus in der beliebten Familien-Wertung gesucht.



Frühes Anmelden wird belohnt, denn die preisliche Staffelung richtet sich zum einen nach dem Anmelde-Zeitpunkt und zum anderen ist entscheidend, ob die Stoppuhr mitlaufen soll oder nicht. Bis zum 31. Juli kostet es 14 Euro ohne und 16 Euro mit Zeitnahme. Danach ist die Unterteilung 17 Euro und 19 Euro. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag sowie am 29. August jeweils von 14 bis 18 Uhr auf dem Kleinen Markt möglich. Hier können dann auch die Startunterlagen abgeholt werden. In den Anmeldegebühren sind ein hochwertiges Funktions-Shirt, ein Überraschungspaket mit Gutscheinen und Produktproben sowie die Strecken- und Zielverpflegung enthalten.



Spaß, Sport und Unterhaltung – die lockere Atmosphäre gibt es nicht nur entlang der Strecke, sondern auch im Rahmenprogramm mit Moderation von SR 1 auf dem Kleinen Markt. Vor dem Startschuss werden die Läuferinnen unter professioneller Anleitung von Fitnesstrainerinnen auf Betriebstemperatur gebracht. Nach dem Lauf beginnt um etwa 18.30 Uhr die Party. Die vier Jungs der Band „Tonsport“ werden den Mädels dann noch einmal so richtig einheizen und zum Tanzen und Mitsingen auffordern. Daneben stehen allerlei Catering-Stände bereit und verschiedene Mitmach-Angebote können genutzt werden. Es ist ein sehr schöner Abend mit leckerem Essen, kalten Getränken und einem netten Plausch. Aus dem Frauenlauf ist ein fröhliches Fest geworden – und genau das soll er auch sein. Männer gibt es an diesem Freitagabend übrigens auch: Ehegatten, Söhne und Freunde am Rande der Bande dürfen die sportlichen Damen anfeuern und zur Seite stehen. Männer sind nicht nur als Stimmungsmacher willkommen, im Zielbereich ist für sie auch wieder die sogenannte „Männer-Wartezone" eingerichtet. Und für Kinder gibt es eine Betreuung, damit Mama sorgenfrei auf die Strecke kann.



Weitere Infos unter: www.frauenlauf-saarlorlux.de oder auf der Facebook-Fanpage.



Der 5. Frauenlauf SaarLorLux wird unterstützt von: Kreisstadt Saarlouis, MINI Saarlouis, schlau.com, Stadtwerke Saarlouis, Knappschaft - Die Krankenkasse, Erdinger alkoholfrei, Heim + Feit, KVS, Sparks Fitness Resort, SR 1, Wochenspiegel, Globus Saarlouis, Media Markt Saarlouis und LAC Saarlouis.





