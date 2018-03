Schwingflügelfenster bilden wieder Relief

Die Kernsanierung des Hochhauses am Nürnberger Plärrer schreitet voran: Nach der im November 2017 erfolgreich abgeschlossenen Betonsanierung steht nun der Innenausbau im Fokus.



Derzeit werden unter anderem die Lüftungsleitung eingebaut, der Boden saniert und alle Trockenbauarbeiten an den Wänden und der Stützenverkleidung vorgenommen. Der gesamte Innenausbau des 15-stöckigen Gebäudes erfolgt systematisch von oben nach unten.



Dynamischer Außeneindruck durch Schwingflügelfenster



Bereits über die Hälfte der insgesamt 1.060 aus Stahl gefertigten Fenster wurde inzwischen eingebaut. Jedes Fenster wiegt 250 Kilogramm.



Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens im Umfeld des Hochhauses legt die N-ERGIE großen Wert auf Schallschutz und setzt Zweifach-Schallschutzfenster mit innenliegendem Sonnenschutz ein. Dabei berücksichtigt das Fensterkonzept die unterschiedlichen Geräuschpegel je nach Ausrichtung des Gebäudes und sorgt durch eine Variation der Schalldämmung zwischen 37 und 50 Dezibel für ruhige Innenräume.



Durch den Wegfall der Lüftungsgitter an der Unterseite der bisherigen Fenster kann das Sonnenlicht künftig auf der gesamten Fläche von rund 1,90 x 1,40 Meter einstrahlen.



Das Fensterkonzept greift die Gestaltungsidee des Hochhaus-Architekten Wilhelm Schlegtendal auf: Wie zwischen den 1950er und Mitte der 1980er Jahre lassen sich die Schwingflügel manuell nach außen kippen. Für den Betrachter auf der Straße bilden sich damit immer wieder neue Reliefs am Gebäude und es entsteht eine dynamische Außenwirkung.



Barrierefreier Zugang zur Teestube



Die Teestube im 15. Stock war das innenarchitektonische Schmuckstück des Hochhauses und jahrzehntelang beliebter Repräsentationsort über den Dächern von Nürnberg. Auch künftig wird die denkmalgeschützte Teestube ihren Charme der 1950er Jahre ausstrahlen.



Um den Zugang barrierefrei zu ermöglichen, lässt die N-ERGIE den bisher im 14. Stock endenden Aufzugsschacht ausbauen.



Am heutigen 9. März werden dafür 20 Kubikmeter Beton vom Hof aus in den 15. Stock gepumpt und in die Wandverschalung des Aufzugsschachts eingebracht.



Denkmalgeschütztes Symbol für den Wiederaufbau



Die Kernsanierung des Hochhauses sowie Teile der direkt angrenzenden Längsbauten in der Südlichen Fürther Straße wurde erforderlich, um die Brandschutzeinrichtungen sowie die prozess- und versorgungstechnischen Infrastrukturen auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen.



Das Projekt befindet sich weitgehend im Zeitplan. Voraussichtlich 2019 sollen rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN) und der N-ERGIE Aktiengesellschaft wieder in das Hochhaus ziehen. Derzeit sind sie in benachbarten Gebäuden in der Südlichen Fürther Straße untergebracht.



Das Plärrer-Hochhaus gilt als Symbol für den Wiederaufbau in Nürnberg nach dem Zweiten Weltkrieg. 1953 wurde das zum damaligen Zeitpunkt höchste Hochhaus Bayerns fertiggestellt. Das 56 Meter hohe Gebäude hat eine Grundfläche von 21 x 34 Metern und zeichnet sich durch eine klare Formgebung aus. 1988 wurde es als eines der ersten Gebäude der 1950er Jahre unter Denkmalschutz gestellt.



Weitere Informationen auf der Internetseite der Städtischen Werke Nürnberg: http://www.stwn.de/stwn-home/stwn-gmbh/das-hochhaus.html

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren