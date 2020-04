Pressemitteilung BoxID: 795116 (N-ERGIE Aktiengesellschaft)

Rückbau der Kleingärten beim Industriegut Hammer

Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Am Montag, 20. April 2020 beginnt die N-ERGIE Aktiengesellschaft, Wasserversorger der Stadt Nürnberg, mit dem Rückbau der Kleingärten zwischen dem Industriegut und dem Wasserkraftwerk Hammer.



Die Kleingärten wurden bereits vor mehreren Jahren aufgegeben und werden nun aus Gründen der Verkehrssicherheit und zum Schutz des Grundwassers rückgebaut. Das Areal befindet sich zum größten Teil in der äußeren Schutzzone der Wassergewinnung in Erlenstegen.



Neben den Hütten, den oberirdischen Wasserleitungen und Zäunen wird auch die nicht unter Denkmalschutz stehende Sandsteinmauer an der nordöstlichen Ecke der Kleingärten abgebrochen. Schadstoffhaltige Baumaterialien, wie zum Beispiel Asbestplatten, lässt die N-ERGIE ordnungsgemäß entsorgen. Die verbliebenen heimischen Bäume bleiben erhalten.



Die N-ERGIE hat alle Maßnahmen mit den zuständigen Behörden abgestimmt.





