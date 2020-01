Pressemitteilung BoxID: 784828 (N-ERGIE Aktiengesellschaft)

Positive Bilanz: Wärmespeicher der N-ERGIE bewährt sich

Fünf Jahre Wärmespeicher

Die N-ERGIE Aktiengesellschaft zieht eine positive Bilanz aus den ersten fünf Betriebsjahren ihres Wärmespeichers: Seit Inbetriebnahme Ende 2014 war der Speicher nahezu täglich im Einsatz.



Insgesamt wurden seitdem rund 240.000 Megawattstunden (MWh) Wärme in den Speicher geladen und zeitversetzt an die Fernwärmekunden abgegeben. Dies entspricht dem jährlichen Wärmebedarf von rund 24.000 modernen Einfamilienhäusern.



Dekarbonisierung am Kraftwerkspark Nürnberg-Sandreuth



Mit der Zwischenspeicherung von überschüssiger Energie spart der Wärmespeicher rund 30.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein und trägt so zur weiteren Dekarbonisierung des Kraftwerksparks Nürnberg-Sandreuth bei.



Bereits mit der Umstellung des Heizkraftwerks (HKW) von Steinkohle auf Erdgas 2005 und mit dem Bau eines Biomasse-HKWs 2012 erzielte die N-ERGIE am Standort jährliche CO2-Einsparungen von 140.000 bzw. 30.000 Tonnen.



Hintergrund zum Wärmespeicher der N-ERGIE



Der Nürnberger Wärmespeicher ist einer der höchsten und modernsten Wärmespeicher Europas. Er hat einen Durchmesser von 26 Metern, eine Höhe von 70 Metern und arbeitet als erster Heißwasserspeicher in Deutschland mit einer Zwei-Zonen-Technik, die es ermöglicht, Wasser mit einer Temperatur von über 100 Grad einzuspeichern.



Der Wärmespeicher entkoppelt die Stromerzeugung im HKW Nürnberg- Sandreuth zeitlich von der Wärmeerzeugung. Somit kann das HKW flexibler auf die zunehmenden Schwankungen im Stromnetz und die damit einhergehenden Preisschwankungen an der Strombörse reagieren.



Durch zwei separate Elektroheizer mit einer elektrischen Leistung von je 25 Megawatt (MW), kann Strom in Wärme umgewandelt und im Fernwärmesystem genutzt werden. Die Umwandlung von elektrischer Energie in Wärme ermöglicht es, überschüssige Stromspitzen, die durch ein kurzzeitiges Überangebot an erneuerbaren Strom entstehen, sinnvoll zu nutzen.

