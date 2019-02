N-ERGIE übernimmt Ersatzversorgung der BEV-Kunden

01.02.19

Die BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH (BEV) kann ihre Kunden nicht mehr mit Strom und Erdgas beliefern. In ihrem Grundversorgungsgebiet übernimmt nun die N-ERGIE die Ersatzversorgung der davon betroffenen Privat- und Geschäftskunden.



Vor dem Amtsgericht München wurde am Dienstag, 29. Januar 2019 ein vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet. Der bestellte vorläufige Insolvenzverwalter entschied sich dabei für die Beendigung der Energielieferung durch die BEV.



Die N-ERGIE Aktiengesellschaft hat entsprechend §38 des Energiewirtschaftsgesetzes die nahtlose Strom- und Erdgasversorgung dieser Kunden in ihrem Grundversorgungsgebiet übernommen. Das Energiewirtschaftsgesetz sieht in einem solchen Fall vor, dass der Grundversorger im Rahmen der Ersatzversorgung die Belieferung der betroffenen Kunden sicherstellen muss.



Die betroffenen BEV-Kunden werden von der N-ERGIE gemäß den Konditionen der Ersatzversorgung weiterhin mit Strom und Erdgas beliefert. Weiterhin erhalten alle betroffenen Kunden in den nächsten Tagen ein attraktives Tarifangebot der N-ERGIE.



N-ERGIE Kunden profitieren von der Sicherheit und Zuverlässigkeit eines kommunalen Unternehmens. Zudem bietet die N-ERGIE ein umfangreiches Beratungs- und Serviceangebot mit persönlichen Ansprechpartnern für Firmen- und kommunale Kunden sowie eine persönliche Beratung im N-ERGIE Centrum.

