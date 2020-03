Pressemitteilung BoxID: 788787 (N-ERGIE Aktiengesellschaft)

N-ERGIE stattet Photovoltaik-Kraftwerke mit Insektenhotels aus

Aufwertung von Flächen für Artenschutz und Biodiversität

Die N-ERGIE Aktiengesellschaft stattet im Verlauf des Jahres die Flächen ihrer Photovoltaik-Kraftwerke mit Insektenhotels aus. So schafft sie Rückzugsorte für Wildbienen, Käfer und Co. und wertet ihre Betriebsgelände ökologisch auf.



Den Auftakt hierzu machte die N-ERGIE mit drei Insektenhotels, die sie auf dem Gelände ihres Photovoltaik-Kraftwerks Oberndorf bei Schweinfurt installierte.



Insektenhotels aus sozialer Werkstatt



Die Insektenhotels sind ein mal ein Meter groß und bieten aufgrund unterschiedlicher verarbeiteter Materialien Platz für zahlreiche Insektenarten – etwa für seltene Wildbienen, Mauerwespen sowie Nützlinge wie Florfliege und Ohrwürmer.



Gefertigt werden die Kästen von Menschen mit Behinderung in der Werkstatt der Lebenshilfe Hammelburg.



Erneuerbare Energien naturschonend ausbauen



Die N-ERGIE Aktiengesellschaft engagiert sich für eine regionale Energiewende. Sie sieht den Ausbau der Kapazitäten zur Erzeugung erneuerbarer Energien als wesentlichen Baustein und investiert dafür hohe Beträge. In erster Linie setzt sie dabei auf Photovoltaik-Anlagen.



Werden die dafür benötigten Flächen zusätzlich ökologisch bewirtschaftet, dienen sie nicht nur dem Klimaschutz, sondern leisten darüber hinaus einen wertvollen Beitrag zur Artenvielfalt.



Die N-ERGIE bewirtschaftet die Grünflächen extensiv, um insektenfreundliche Blühwiesen zu schaffen und lässt die Vegetation auf ausgewählten Anlagen von Schafen beweiden. Das steigert die Biodiversität auf den Flächen bereits wenige Jahre nach Inbetriebnahme deutlich.

