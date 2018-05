N-ERGIE beteiligt sich an Refill-Aktion

Ab sofort können Passanten ihre Flaschen im N-ERGIE Centrum mit frischem Trinkwasser auffüllen. Darauf verweist der blaue Aufkleber mit dem Wassertropfen an der Tür des Kundenzentrums in der Südlichen Fürther Straße 14. Die N-ERGIE beteiligt sich an der Aktion „Refill-Deutschland“, die Leitungswasser kostenfrei zugänglich machen will.



Die Initiatoren wollen mit ihrer Kampagne die Umweltverschmutzung durch Plastik reduzieren und der Wegwerf-Mentalität der Gesellschaft entgegenwirken. Diesen Nachhaltigkeitsgedanken unterstützt die N-ERGIE.



Inzwischen haben sich bereits mehr als 1.000 Refill-Stationen in vielen Städten etabliert. Wo die nächstgelegene zu finden ist, zeigt ein Plan auf der Internetseite www.refill-deutschland.de.



Auch im öffentlichen Raum Nürnbergs, in Fußgängerzonen, kleinen Parkanlagen und drei Schulhöfen bietet die N-ERGIE die Möglichkeit, sich jederzeit mit einem Schluck Trinkwasser kostenlos zu erfrischen. Der nächstgelegene der insgesamt 16 Trinkwasserbrunnen in Nürnberg ist unter trinkwasser-unterwegs.de zu finden.



Die unter www.n-ergie.de veröffentlichten aktuellen Analysewerte dokumentieren die hohe Qualität des Nürnberger Trinkwassers. So liegt der Nitratgehalt mit 6 bis 12 Milligramm pro Liter weit unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter. Nürnberger Trinkwasser ist auch für die Zubereitung von Babynahrung bestens geeignet.

