Mulcharbeiten für die Fernwasserversorgung im Raum Fürth

27.11.18

Der Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) plant von Dezember 2018 für die kommenden drei Monate Mulcharbeiten auf seiner Fernleitungstrasse. Davon betroffen sind mehrere Streckenabschnitte am Westufer des Rhein-Main-Donau-Kanals zwischen Dambach und Burgfarrnbach.



In der Landschaftspflege bezeichnet Mulchen das Abmähen mit gleichzeitigem Zerkleinern des Mulchguts. Das Mulchgut verbleibt auf der Mulchfläche als organischer Dünger.



Die Mulcharbeiten dienen der Freihaltung der Fernleitungstrasse von höherem Bewuchs und gewährleisten die sichere Überwachung und Instandhaltung der Fernwasserleitung.



Um die naturschutzrechtlichen Auflagen einzuhalten, wird das Mulchen außerhalb der Vogelbrutzeit vollständig umgesetzt.



Die Maßnahme erfolgt in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden und Eigentümern.



WFW: Zuverlässige Trinkwasserversorgung seit 1973

Der Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum versorgt seit dem 16. Juli 1973 rund 1,2 Millionen Menschen ganz oder teilweise mit Trinkwasser aus dem Grundwasser im Mündungsgebiet von Lech und Donau. In den Genuss des südbayerischen Wassers kommt dabei die Region von Nordschwaben ebenso wie die Menschen in Mittelfranken und in den Landkreisen südlich von Würzburg und Kronach. Die Geschäftsbesorgung und Betriebsführung liegt bei der N-ERGIE Aktiengesellschaft.





