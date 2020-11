Am Friedhof in Langenaltheim können ab sofort Elektroautos mit regionalem Ökostrom geladen werden. Erster Bürgermeister Alfred Maderer hat die neue Ladesäule am Mittwoch, 4. November 2020 gemeinsam mit Horst Hien, Betreuer für kommunale Kunden bei der N-ERGIE, symbolisch in Betrieb genommen.



Die Ladesäule der N-ERGIE verfügt über zwei Typ2-Steckdosen mit einer Leistung von je 22 Kilowatt (kW). Die beiden anliegenden Parkplätze sind ausschließlich für Elektroautos vorgesehen, die hier aufgeladen werden.



„Elektromobilität ist in Langenaltheim bereits seit längerem ein großes Thema“, berichtet Alfred Maderer, Erster Bürgermeister der Gemeinde Langenaltheim. „Neben der E-Ladesäule der N-ERGIE auf dem südlichen Friedhofsparkplatz haben wir fünf Ladestationen für jeweils drei Elektrofahrräder im gesamten Gemeindegebiet umgesetzt. Somit erweitern wir wesentlich die Infrastruktur für Elektromobilität – nicht nur für Langenaltheim, sondern für die gesamte Region.“



„Als regionaler Energieversorger wollen wir die Ladeinfrastruktur ausbauen, um so die Elektromobilität deutlich voranzubringen und den Klimaschutz zu stärken“, sagt Horst Hien. „Dabei setzen wir auf enge Partnerschaften: einerseits mit zukunftsgewandten Kommunen wie Langenaltheim, andererseits mit den vielen anderen Stadtwerken im Ladeverbund+.“



Einheitliche Technik und günstige Konditionen im Ladeverbund+



Der Ladeverbund+ ist eine Kooperation von bereits über 60 kommunalen Stadt- und Gemeindewerken in Nordbayern, die gemeinsam an einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur für Elektroautos in der Region arbeiten. Alle über 500 Ladesäulen, die seine Mitglieder hier vereinen, sind mit einem einheitlichen Zugangssystem ausgestattet: Seit Juli 2020 können sie über die App „Ladeverbund+“ freigeschaltet werden. Diese steht im Google Play Store sowie im App Store von Apple kostenfrei zum Download.



Für E-Mobilisten, die Stromkunden bei einem im Ladeverbund+ organisierten Stadtwerk sind, gelten an den Ladesäulen besonders günstige Konditionen. Nach einmaliger Registrierung laden sie ihr Elektroauto zu einem ermäßigten Tarif – Kunden der N-ERGIE beispielsweise für lediglich 32 Cent pro Kilowattstunde. Eine Übersicht über alle Mitglieder, Ladesäulen und weitere Informationen zum Zugangssystem sind unter www.ladeverbundplus.de zu finden.



Elektromobilität bei der N-ERGIE



Die N-ERGIE ist Treiber einer regionalen und ganzheitlichen Energiewende. Deshalb ist die Förderung der klimaschonenden Elektromobilität fest in der Konzernstrategie der N-ERGIE verankert. Ihren eigenen Fuhrpark stellt die N-ERGIE sukzessive auf Elektrofahrzeuge um. Derzeit setzt sie bereits über 100 Elektroautos für Dienstfahrten ein.

