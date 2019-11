Pressemitteilung BoxID: 777672 (N-ERGIE Aktiengesellschaft)

IT-Wartungsarbeiten: Online-Services der N-ERGIE stehen vorübergehend nicht zur Verfügung

Aufgrund von Wartungsarbeiten der IT stehen die Online-Services der N-ERGIE Aktiengesellschaft vorübergehend nicht zur Verfügung. Ab voraussichtlich Sonntag, 1. Dezember 2019 um ca. 14:00 Uhr können wieder Zählerstände, Bankverbindungen, etc. online eingegeben werden.



Der Telefonservice der N-ERGIE ist aus diesen Gründen ausnahmsweise am Samstag nicht erreichbar.



Auch Bareinzahlungen an den Kassenautomaten im N-ERGIE Kundencentrum in der Südlichen Fürther Straße 14 in Nürnberg sind erst wieder ab Montag 8:00 Uhr möglich.



Die N-ERGIE bittet ihre Kunden um Verständnis.

