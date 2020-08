Pressemitteilung BoxID: 810288 (N-ERGIE Aktiengesellschaft)

Graffiti-Aktion: Jugendliche gestalten Trafostation in Markt Erlbach

Kreativität, Ideenreichtum und Teamwork / Ferienprogramm der N-ERGIE Schulinformation

Eine Trafostation, viele bunte Sprühdosen und ganz viel Kreativität: Am Donnerstag, 6. und Freitag, 7. August 2020 verwandelten Jugendliche aus Markt Erlbach gemeinsam mit der erfahrenen Graffiti-Künstlerin Marissa Herzog die Trafostation der N-ERGIE in der Nürnberger Straße gegenüber der ehemaligen Tankstelle in einen bunten und vor allem bleibenden Blickfang.



Das Gestalten der Trafostation bildete den Höhepunkt eines zweitägigen Graffiti-Workshops, den die N-ERGIE Schulinformation im Rahmen ihres Ferienprogramms anbot. Die N-ERGIE veranstaltete den Workshop gemeinsam mit der Marktgemeinde Markt Erlbach.



Ablauf der Graffiti-Aktion



Die Jugendlichen lernten zunächst die spannende Kultur und Geschichte des Graffitis kennen und machten erste eigene Schritte mit Stiften und Sprühdosen. Vom Brainstorming bis zum fertigen Entwurf erarbeiteten sie die Grafiken und setzten ihre Ideen eigenständig und mit verschiedenen Techniken um. Zudem erhielten die Jugendlichen einen Einblick in die Trafostation, die als ihre „Leinwand“ dienen sollte.



Ziel der Graffiti-Aktion ist es, Jugendliche für eine künstlerische Ausdrucksform zu begeistern, ihre Kreativität sowie den gegenseitigen Austausch zu fördern und sie zu bestärken, Verantwortung für ein Projekt zu übernehmen.



„Die N-ERGIE Schulinformation führt Kinder und Jugendliche altersgerecht an Energie- und Umweltthemen heran – auf ganz unterschiedlichen Wegen“, sagt Claudia Jordan von der N-ERGIE Schulinformation. „Der Graffiti-Workshop in Markt Erlbach beispielsweise vereint eine Kunstform mit der technischen Ebene der Stromversorgung – in diesem Fall eine Trafostation. Ich war begeistert von der Kreativität und dem Teamgeist. Die Gruppe hat hier etwas Bleibendes geschaffen.“



Näheres zur N-ERGIE Schulinformation auf der Internetseite unter www.n-ergie.de/schulinformation.



Trafostation Markt Erlbach



Die N-ERGIE stellte für das Projekt vier Seitenwände ihrer Trafostation zur Verfügung. Insgesamt handelt es sich um rund 50 Quadratmeter.



Die Station ist eine von insgesamt rund 7.500 Trafostationen, die die N-ERGIE Netz GmbH, ein Tochterunternehmen der N-ERGIE Aktiengesellschaft, in ihrem Netzgebiet betreibt. Eine Trafostation wie die in Markt Erlbach wandelt den Strom von der Mittelspannungsebene (20 Kilovolt) auf die Niederspannungsebene (230/400 Volt) um.

