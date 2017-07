Durchlauferhitzer-Tauschaktion

Mit einem elektronischen Durchlauferhitzer steigen Komfort und Wirkungsgrad. Ab sofort stellt die N-ERGIE im Rahmen ihres CO2-Minderungsprogramms 10.000 Euro für Haus- und Wohnungseigentümer bereit, um veraltete hydraulische Geräte gegen Durchlauferhitzer der neuesten Generation mit optischer Verbrauchserfassung auszutauschen.



Durch den Zuschuss in Höhe von 100 Euro amortisiert sich die Anschaffung eines elektronischen Durchlauferhitzers in drei Jahren. Zudem leisten die Kunden mit dem Austausch einen Beitrag zum Klimaschutz.



Während die veralteten Geräte das kalte Wasser stets auf Maximaltemperatur erwärmen – oft muss dem Bade- oder Duschwasser dann sogar noch kaltes Wasser beigemischt werden – liefern elektronische Durchlauferhitzer direkt und ohne Aufwärmphase warmes Wasser. Die optische Verbrauchsdatenerfassung ermöglicht die stufenlose Regelung der gewünschten Temperatur.



Ein ständiger elektronischer Feinabgleich zwischen Soll- und Ist-Temperatur sorgt für Energieeffizienz und Einsparungen von bis zu 25 Prozent. Entsprechend reduziert sich der CO2-Ausstoß.



Bei der Tauschaktion kooperiert die N-ERGIE mit den beiden renommierten Herstellern Vaillant und Stiebel Eltron: Jedes Gerät wird mit je 50 Euro von der N-ERGIE und einem der beiden Partnerunternehmen unterstützt. Insgesamt 200 N-ERGIE Kunden können von der Aktion profitieren. Schnell sein lohnt sich also.



Voraussetzungen für die Förderung sind, dass die N-ERGIE Kunden Haus- und Wohnungseigentümer sind, die ihren Durchlauferhitzer selbst nutzen und für die Installation ihres neuen Geräts von Vaillant oder Stiebel Eltron einen eingetragenen Fachbetrieb aus dem Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik- (SHK-) oder Elektrohandwerk beauftragen.



Die Förderantrage sind im N-ERGIE Centrum sowie auf der Internetseite der N-ERGIE zu finden unter www.nergie. de/energieberatung. Für Fragen stehen die N-ERGIE Berater telefonisch, persönlich oder online zur Verfügung.



Telefonisch: 08001008009 (kostenfrei)

Montag bis Freitag 8:00 bis 18:00 Uhr

Samstag 8:00 bis 13:00 Uhr

Persönlich im N-ERGIE Centrum

Südliche Fürther Straße 14 (am Plärrer), Nürnberg Montag bis Freitag 8:00 bis 18:00 Uhr

E-Mail: dialog@n-ergie.de

Fax: 0911 802-3668

Online: www.n-ergie.de unter Online-Service.

