Baubeginn für das "Parkhaus der Zukunft"

Erster Spatenstich in Nürnberg-Sandreuth / N-ERGIE investiert rund 8 Millionen Euro

Am 3. Juni 2020 setzten Marcus König, Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, und Josef Hasler, Vorstandsvorsitzender der N-ERGIE Aktiengesellschaft, den symbolisch ersten Spatenstich für das „Parkhaus der Zukunft“ auf dem Betriebsgelände in Nürnberg-Sandreuth. Dabei handelt es sich um ein innovatives Parkhaus für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Öffentlichkeit. Die N-ERGIE investiert rund acht Millionen Euro in den Bau und die technische Ausstattung. Die Eröffnung findet im Lauf des kommenden Jahres statt.



Elektromobilität und intelligente Parkplatzbelegung



130 der geplanten 335 Stellplätze rüstet die N-ERGIE mit Ladestationen für Elektroautos aus. Geladen werden die dort angeschlossenen E-Autos mit Strom, der auf dem Dach des Parkhauses aus Photovoltaik-Modulen erzeugt wird. Der integrierte Stromspeicher sorgt für die optimale Nutzung des vor Ort erzeugten Stroms.



Eingebaute Parksensoren auf jedem Stellplatz ermöglichen eine intelligente Steuerung der Parkbelegung: Nutzer registrieren sich über eine digitale Plattform einmalig und bekommen bei der Einfahrt einen freien Stellplatz zugewiesen.



Parkhaus als Verkehrsknotenpunkt



Während die zur Straße gerichteten Seiten des Parkhauses mit einer Streckmetallfassade bestückt werden, um die Anwohner vor dem Licht der Fahrzeuge zu schützen, werden die nordwestliche und die nordöstliche Fassade mit Kletterpflanzen begrünt.



Die Einfahrt zum neuen Parkhaus erfolgt über eine neu anzulegende Zufahrtsstraße von der Sandreuthstraße aus. Im Erdgeschoss runden Fahrradstellplätze sowie Ladestationen für E-Scooter und E-Bikes das Angebot ab. Geplant sind zudem ausgewiesene Flächen für Car-Sharing.



Elektrifizierung und Digitalisierung des Parkraums



„Das ‚Parkhaus der Zukunft‘ auf unserem Betriebsgelände in Sandreuth ist erst der Anfang im Bereich der innovativen Parkmöglichkeiten: Insgesamt werden wir acht Parkräume in Nürnberg und Fürth im Rahmen eines gemeinsamen Projekts von N-ERGIE und infra fürth gmbh mit Ladeinfrastruktur und Parksensorik ausrüsten“, stellt Josef Hasler das Projekt vor. „Unser Parkhaus ist ein wichtiger Schritt hin zur Digitalisierung im Verkehr und zur Mobilitätswende, die maßgeblich für den Erfolg der Energiewende ist. Dass wir für unser Projekt Unterstützung durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur erhalten, freut uns sehr. Es zeigt, dass unser Engagement im Bereich der Mobilitätswende richtig ist.“



„In Nürnberg möchten wir den Verkehr innovativ steuern“, sagt Oberbürgermeister Marcus König. „Neben einem guten Angebot für den Umstieg auf den ÖPNV mit geeigneten Park&Ride-Möglichkeiten gehören hierzu auch Quartiersparkhäuser für die Menschen vor Ort, um den Parksuchverkehr zu reduzieren und den öffentlichen Raum mit weniger ruhenden Verkehr zu belasten. Ich freue mich, dass die N-ERGIE mit dem neuen, innovativen E-Auto-Parkhaus Sandreuth hier vorangehen wird.“



Erste Arbeiten im Baufeld



Bereits seit Februar finden erste vorbereitende Maßnahmen auf dem N-ERGIE Betriebsgelände statt. Auf Höhe der Maybachstraße wurde bereits das Baufeld vorbereitet und die Kanalarbeiten abgeschlossen. Auch Maßnahmen im Grünbereich sind bereits erfolgt, unter anderem wurden sieben Bäume vom Baufeld an einen anderen Ort im Betriebsgelände versetzt.

