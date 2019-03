Bauarbeiten in der Marien- und in der Allersberger Straße

06.03.19

Die Main-Donau Netzgesellschaft, ein Unternehmen der N-ERGIE Aktiengesellschaft, ersetzt ab Montag, 4. März 2019 jeweils ein 110-kV-Hochspannungskabel in der Marien- und in der Allersberger Straße.



Bauarbeiten im Bereich der Marien- und Lorenzstraße



In der Marienstraße verlegt der Netzbetreiber auf einer Länge von rund 100 Metern ein neues Hochspannungskabel.



Der Verkehr wird in Richtung Hauptbahnhof zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt, eine Abbiegemöglichkeit in Richtung Marienstr. und Lorenzer Str. besteht nicht. Zur Umfahrung sind großräumige Umleitungen eingerichtet und ausgeschildert. Die Baumaßnahme wird bis Ende Mai 2019 abgeschlossen sein.



Arbeiten in der Allersberger Straße bis Willy-Brandt-Platz



Ab Montag, 4. März bis Ende Mai 2019 arbeitet die Main-Donau Netzgesellschaft zudem in der Allersberger Straße. Insgesamt rund 400 Meter Hochspannungskabel verlegt der Netzbetreiber von der Einfahrt Hinterm Bahnhof bis zum Willy-Brandt-Platz.



Von der Einfahrt der Straße Hinterm Bahnhof durch den sogenannten Allersberger Tunnel erfolgen die Arbeiten in offener Bauweise.



Vom Endpunkt bis zum Willy-Brandt-Platz setzt die Main-Donau Netzgesellschaft ab April 2019 eine Horizontalspülbohrung ein.



Eine Horizontalspülbohrung ermöglicht eine unterirdische Verlegung von Rohren, ohne dass ein Graben ausgehoben wird. Im Fall der Bahnhofstraße setzt die Main-Donau Netzgesellschaft dann Leerrohre ein, in die neben dem Hochspannungskabel auch eine Kommunikationsleitung eingezogen wird.



Während der gesamten Baumaßnahmen ist die Durchfahrt durch den Allersberger Tunnel für den motorisierten Verkehr komplett gesperrt, für Fußgänger steht die östliche Gehwegseite zur Verfügung.



Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über den Marientortunnel und ist ausgeschildert.



Die Buslinien 43 und 44 sowie der NightLiner N3 werden stadteinwärts durch den Marientunnel über die Bahnhofstraße zum Hauptbahnhof umgeleitet. Die Haltestellen Köhnstraße und Widhalmstraße werden nicht bedient. Die Buslinien 43 und 44 fahren zusätzlich die NightLiner-Haltestelle Marientunnel an, die während der Baumaßnahme um ca. 50 Meter in Richtung Hauptbahnhof verlegt wird.



Die Main-Donau Netzgesellschaft versucht die Einschränkungen auf das Notwendigste zu beschränken und bittet alle Anlieger und Passanten für Verständnis.

