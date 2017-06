Bauarbeiten am Nürnberger Bahnhofsplatz Östlicher Bahnhofsvorplatz für acht Wochen gesperrt

Die Main-Donau Netzgesellschaft, ein Unternehmen der N-ERGIE Aktiengesellschaft, wird ab Montag, 12. Juni 2017 für rund acht Wochen dringende Arbeiten an einem 110-kV-Hochspannungskabel und an einer Wasserhauptleitung durchführen. Beide verlaufen unterhalb des östlichen Bahnhofvorplatzes.



Die Arbeiten dienen als Vorbereitung für den Neubau des Tafelhof Palais in unmittelbarer Nachbarschaft.



Während der Baumaßnahmen ist der gesamte östliche Bahnhofsvorplatz für den Verkehr gesperrt. Der Taxistand wird auf den Bahnhofsplatz verlegt: Von der Königstraße bis zum Zugang zum Handwerkerhof ist der rechte Fahrstreifen des Bahnhofsplatz für Taxis reserviert.



Die Main-Donau Netzgesellschaft versucht die Einschränkungen auf das Notwendigste zu beschränken und bittet alle Anlieger und Passanten für Verständnis.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren