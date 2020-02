Pressemitteilung BoxID: 785689 (N-ERGIE Aktiengesellschaft)

Ausbau der Ladeinfrastruktur in Nordbayern

Ladesäule für Elektroautos in Bad Berneck

An der Bahnhofstraße in Bad Berneck können ab sofort zwei Elektroautos gleichzeitig mit regionalem Ökostrom geladen werden. Bürgermeister Jürgen Zinnert hat am Donnerstag, 6. Februar 2020 zusammen mit Christopher Krug, Ansprechpartner für Elektromobilität bei der N‑ERGIE Aktiengesellschaft, eine neue Ladesäule symbolisch in Betrieb genommen.



Diese verfügt über zwei Typ2-Steckdosen mit einer Leistung von je 22 Kilowatt (kW). Zwei anliegende Parkplätze sind ausschließlich für Elektroautos vorgesehen, die hier aufgeladen werden.



„Elektrofahrzeuge haben viele Vorzüge: Sie stoßen keinerlei Schadstoffe oder Treibhausgase aus, sind leise und besonders effizient. Die Stadt Bad Berneck engagiert sich deshalb aus Überzeugung im Innovationsfeld Elektromobilität und will ihren Teil dazu beitragen, diese alternative Form der Fortbewegung weiter voran zu bringen“, sagt Bürgermeister Zinnert.



„Elektromobilität trägt dazu bei, CO2-Emissionen zu verringern und spielt in unserer Nachhaltigkeitsstrategie eine wichtige Rolle“, so Christopher Krug. „Die Ladesäule in Bad Berneck ist somit ein wichtiger Bestandteil für eine nachhaltige, multimodale Verkehrswelt.“



Einheitliche Technik und günstige Konditionen im Ladeverbund+



Die Säule wird in den Ladeverbund+ integriert, eine Kooperation von derzeit 60 Stadt- und Gemeindewerken. Alle Ladesäulen im Ladeverbund+ sind mit einem einheitlichen Zugangssystem ausgestattet. Der Zugang erfolgt unter anderem über das Mobiltelefon. Für E-Mobilisten, die Stromkunden bei einem im Ladeverbund+ organisierten Stadtwerk sind, gibt es an den Ladesäulen besonders günstige Konditionen: Nach einmaliger Registrierung laden sie ihr Elektroauto zu einem ermäßigten Tarif.



Elektromobilität bei der N-ERGIE



Energiewende heißt auch Mobilitätswende. Elektromobilität trägt zum Erreichen der Klimaschutzziele bei und stärkt aufgrund ihrer Speicher- und Ladestruktur gleichzeitig eine dezentral ausgerichtete Energiewende. Deshalb ist die Förderung der Elektromobilität fest in der Konzernstrategie der N-ERGIE verankert. Ihren eigenen Fuhrpark stellt die N-ERGIE sukzessive auf Elektrofahrzeuge um und setzt bereits über 100 Elektroautos für Dienstfahrten ein.

