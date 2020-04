Pressemitteilung BoxID: 796996 (N-ERGIE Aktiengesellschaft)

Anstieg von Solaranlagen mit Stromspeichern

Privathaushalte setzen auf Selbstverbrauch mit Speicher

Immer mehr Privathaushalte erwerben eine Photovoltaikanlage in Kombination mit einem Batteriespeicher, um den in der eigenen Solaranlage erzeugten Strom zu speichern und damit den Eigenverbrauch zu steigern.



Dies geht aus den Anfragen bei der N-ERGIE Netz GmbH, einem Tochterunternehmen der N-ERGIE Aktiengesellschaft, hervor: Über 40 Prozent der Anfragen zu neuen PV-Anlagen beinhalten derzeit bereits einen Batteriespeicher; im März lag der Wert sogar deutlich über 45 Prozent. Für das Jahr 2020 erwartet der Netzbetreiber mehr als 1.700 Speicheranfragen und geht davon aus, dass Ende des Jahres rund 4.200 Heimspeicher installiert sein werden.



Insgesamt sind im Netzgebiet inzwischen mehr als 53.000 Photovoltaikanlagen mit einer installierten PV-Leistung von circa 1.500 Megawatt (MW) angeschlossen.



Anmeldungen von Speichern

Die Anmeldung von Speichern muss beim Netzbetreiber erfolgen, denn Batteriespeicher sind unabhängig von ihrer Leistung oder Kapazität anmeldepflichtig. Die Anmeldung übernimmt ein eingetragener Installateur mit den Formularen der N-ERGIE Netz GmbH. Diese stehen unter www.n-ergie-netz.de unter Erzeugungsanlagen/ Formulare kostenlos zur Verfügung. Die N-ERGIE Netz GmbH überprüft daraufhin die Daten und übernimmt die Vor-Ort-Abnahme des Zählers sowie die Kontrolle darüber, dass keine Rückspeisung in das Stromnetz erfolgt.

