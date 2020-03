Pressemitteilung BoxID: 790195 (N-ERGIE Aktiengesellschaft)

65 Tonnen schwere Kompensationsspule für die Umspannanlage Feucht

Für eine sichere Stromversorgung / Komplette Erneuerung der Anlage

In der Nacht zum Mittwoch, 11. März 2020, wurde eine neue Kompensationsspule in die Umspannanlage Feucht von einem Schwertransport angeliefert. Das 65 Tonnen schwere Betriebsmittel ist die letzte große Investition in die im Jahr 2019 komplett erneuerte Umspannanlage, die im Norden von Feucht im Gewerbegebiet liegt.



Insgesamt investierte die N-ERGIE 2,5 Mio. Euro in die Gesamtmaßnahme. Die finale Positionierung der rund sieben Meter langen, drei Meter breiten und sechs Meter hohen Kompensationsspule erfolgte direkt vom Tieflader auf das Fundament.



Aufgabe der Kompensationsspule ist es, das bestehende 110-kVHochspannungsnetz zu stabilisieren, das durch die volatile Einspeisung regenerativer Energien zum Teil stark beansprucht wird. Neue Betriebsmittel wie Kompensationsspulen sorgen dafür, dass die Spannung im Stromnetz stabil ist. Bereits fünf solcher Kompensationsspulen hat die N-ERGIE Netz GmbH in ihren insgesamt 62 Umspannanlagen installiert. Weitere sind geplant.



Die Kunden werden von Arbeiten in der Umspannanlage Feucht nichts bemerken, da die N-ERGIE Netz GmbH die Stromversorgung durch Umschaltmaßnahmen während der Arbeiten weiter sicherstellt.

