Anlässlich des internationalen Weltfrauentages starten MyPostcard und TERRE DES FEMMES in diesem Jahr ihre dritte gemeinsame Kampagne. Das Ziel: Zuspruch und Empowerment für Frauen von Frauen, angesichts aller aktuellen Herausforderungen. Einen Monat lang können Postkarten mit Inspirations-Botschaften an alle mutigen und starken Frauen versendet werden - gleichzeitig werden mit der Aktion Frauen weltweit unterstützt.



Von Mut, Selbstliebe und der Corona-bedingten Systemfrage



Nicht erst seit der Corona-Pandemie verstärkt sich die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern: Meistens sind es Frauen, die ihre Arbeitszeit reduzieren oder den Anteil an der Care-Arbeit erhöhen - ein Zurückfallen in alte Rollenbilder. Homeschooling, Homeoffice, strapazierende Doppelbelastungen - und dennoch schätzen Frauen sich weniger positiv ein als Männer. Die gesellschaftliche Ausnahmesituation, die das Jahr 2020 mit sich brachte, hat viele auf die Probe gestellt. Daher ist es gerade jetzt so wichtig diejenigen zu bestärken, die uns wichtig sind. Die eigene Geschichte kann dabei Inspiration für Mut und Selbstliebe für andere Frauen sein.



„Als langjährige Bundesgeschäftsführerin von TERRE DES FEMMES freue ich mich über diese wiederholte Kooperation zum internationalen Frauentag, die dabei hilft, die immer noch existierende Benachteiligung von Mädchen und Frauen öffentlich zu machen! Die #iamachampion Kampagne bestärkt auch Mädchen und Frauen positiv, sich ihrer Situation bewusst zu werden und sich für ihre Rechte einzusetzen. TERRE DES FEMMES ist als größte deutsche Frauenrechtsorganisation eine wichtige Stimme für die Durchsetzung des Rechtes auf ein gleichberechtigtes und gewaltfreies Leben für jede Frau,“ so Christa Stolle, Bundesgeschäftsführerin von TERRE DES FEMMES.



#iamachampion



Die diesjährige #iamachampion Kampagne von TERRE DES FEMMES und MyPostcard ist von Frauen für Frauen. Egal wie alt oder jung; nebensächlich ob Schülerin, Hausfrau oder Unternehmerin - in jeder von Ihnen steckt ein Champion. 25 Frauen erzählen im Kampagnenvideo davon, was sie als Kämpferinnen ausmacht. Die Kooperationspartner rufen dazu auf, allen tollen Frauen eine Postkarte zum Weltfrauentag zu senden und sie so zu motivieren für sich und ihre Ideale und Träume zu kämpfen, egal wie klein oder groß diese sein mögen. Versendet werden können Kartendesigns aus dem Profil #iamachampion oder alle Karten mit dem Code CHAMPION21.



Kleine Karte, die den Unterschied macht



Für jede Karte, die im Rahmen der #iamachampion Kampagne versendet wird, spendet MyPostcard die Gewinneinnahmen an TERRE DES FEMMES und unterstützt damit gleichzeitig den Kampf für die Einhaltung der Menschenrechte von Frauen weltweit. „Das soziale Engagement gehört bei uns zur Unternehmens-DNA. Wir sind stolz darauf, dass die Zusammenarbeit mit TERRE DES FEMMES dieses Jahr bereits in die dritte Runde geht. Es ist toll, dass wir mit unserer gemeinsamen Postkarten-Kampagne dazu beitragen können Mädchen und Frauen weltweit ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen”, so Oliver Kray, Gründer und CEO von MyPostcard. Das Kampagnenvideo und die exklusiven #iamachampion Postkartendesigns liefern am 8. März 2021 den Auftakt für die einmonatige Kampagne.



Über TERRE DES FEMMES



TERRE DES FEMMES – Menschenrechte für die Frau e.V. ist eine gemeinnützige Menschenrechtsorganisation, die sich für ein selbstbestimmtes, gleichberechtigtes und freies Leben für Mädchen und Frauen weltweit einsetzt. Durch öffentlichkeitswirksame Aktionen, Publikationen, Veranstaltungen, Kampagnen und Lobbyarbeit sensibilisiert TERRE DES FEMMES die Öffentlichkeit und Politik für geschlechtsbedingte Gewalt und Diskriminierung. Die Arbeit des Vereins konzentriert sich auf die Themenschwerpunkte weibliche Genitalverstümmelung, Häusliche und Sexualisierte Gewalt, Gewalt im Namen der Ehre, Frauenhandel und Prostitution, Gleichberechtigung und Integration, sowie Internationale Zusammenarbeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.frauenrechte.de

