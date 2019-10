Pressemitteilung BoxID: 772263 (MyPostcard.com GmbH)

Urlaubsgrüße all-inclusive im Cluburlaub - TUI MAGIC LIFE und MyPostcard starten einjährige Kooperation

Ob Cluburlaub oder Kreuzfahrten – beide Urlaubsformen liegen wieder voll im Trend. Das erholsame Reisen und ein Minimum an Selbstplanung stehen bei fast elf Prozent der Deutschen wieder hoch im Kurs. TUI MAGIC LIFE, einer der wichtigsten Anbieter von Cluburlaub, startet mit MyPostcard, der App mit dem weltweit größten Postkartenangebot, eine groß angelegte Kooperation und versorgt damit seine Urlauber mit Gratispostkarten.



Cluburlaub ist eine besondere Art von Urlaub: Ein umfassendes Unterhaltungs- und Sportangebot sowie eine breite kulinarische Auswahl sorgen dafür, dass keine Wünsche offenbleiben. Im Cluburlaub müssen Urlauber sich sozusagen um nichts kümmern und um nichts sorgen. Laut der aktuellen Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) entscheiden sich immer noch fast elf Prozent der Urlauber für einen Cluburlaub. TUI MAGIC LIFE, das Tochterunternehmen von TUI, bietet seinen Gästen gemeinsam mit MyPostcard in den 16 Urlaubsorten jetzt ein ganz besonderes Incentive.



„TUI MAGIC LIFE bietet das umfassendste All-inclusive-Angebot für Cluburlaub. Durch die Kooperation mit MyPostcard ist für unsere Gäste jetzt sogar noch eine Postkarte inkludiert“, so Petra Sonde, Managerin Kooperationen und Events bei TUI MAGIC LIFE.



Bereits ab Anfang Oktober bekommen die Urlauber in den Destinationen beim Check-in einen persönlichen Code bereitgestellt. MyPostcard Neukunden können mit diesem eine Gratispostkarte über die App versenden. Die Kooperation ist zunächst für ein Jahr angesetzt.



„Die Zusammenarbeit passt perfekt zu uns, Urlaub und Postkarte gehören einfach zusammen. Da freut es uns natürlich, den Urlaubsgästen von TUI MAGIC LIFE so einen tollen Mehrwert bieten zu können. Und während diese noch am Strand Sonne tanken oder ein Tennisturnier bestreiten, ermöglichen wir es, dass die Liebsten zuhause die Postkarte schon in den Händen halten“, sagt Josipa Gelo, Marketing Managerin bei MyPostcard.



Und das Versenden geht kinderleicht. Einfach die kostenlose App downloaden und registrieren. Anschließend die Postkarte mit den persönlichen Fotos gestalten sowie Text und Empfänger hinzufügen. MyPostcard kümmert sich um den Druck, die Frankierung und den Versand. Keine veralteten Motive mehr und auch fällt das Briefmarken- und Postkasten-Suchen damit weg. All-inclusive-Urlaub und All-inclusive Urlaubsgrüße.



Über TUI MAGIC LIFE



Die Clubmarke TUI MAGIC LIFE steht für ihre zahlreichen All-inclusive-Leistungen sowie ein umfangreiches Sport- und Entertainmentprogramm. Zum Portfolio gehören insgesamt 16 Clubs in Spanien, Griechenland, Italien, Nordafrika und der Türkei.

