ynspr.store öffnet mit dem zweiten Influencer

Morgen ist es wieder soweit! ynspr.store präsentiert am kommenden Samstag, 08.07.17 den Kölner youtube und younow-Star ManuFernandesss.



https://www.youtube.com/channel/UCoNUv0ZwcKg4aDXYOj3Llwg



Nach Influencerin und Modedesignerin Sarah Anna ist ManuFernandesss der zweite Influencer mit seiner Kollektion im neuen ynspr.store Konzept von der Social Commerce App ynspr.



Köln ist für die Gründer Mohamed Al Barkani und Joschka Grimm ein guter Ort zum Ausprobieren neuer Geschäftsideen, denn Köln hat, laut den beiden Werbe- und IT-Spezialisten, viele kleine, mittlere und große Influencer, mit interessanten Fähigkeiten und Produkten.



Die Frage: Was muss ein Influencer tun, um in den Store in der Kyffhäuserstraße zu kommen?



"Zu allererst muss der Influencer ein Talent mitbringen, irgendetwas, das sie oder ihn auszeichnet und einzigartig macht. Wir schauen uns an, ob eine gute Fanbase besteht. Die muss nicht besonders groß sein, sollte aber wirkliches Interesse an der Person haben, die für 2 Wochen Mittelpunkt unseres Stores wird," sagt Mohamed Al Barkani.



Manu Fernandesss bringt diese Fähigkeiten mit. Er hat dieses gewisse Etwas, einen Unterhaltungsfaktor, durch den er sich mit seinem Videos, in denen er auch gerne singt und Witze macht eine sehr gute Fanbase in Köln und außerhalb aufgebaut hat. Damit ist die Qualifikation für den ynspr.store bestanden und wir freuen uns auf ein Opening der Extraklasse mit HipHop DJs, Freigetränken, Süßigkeiten und Goodie Bags.



Das Management von ManuFernandesss kommt mit TubeOne aus dem Hause Ströer und weiss, dass ihr Artist auch Offline die Massen begeistert. ManuFernandesss selbst war ebenfalls direkt begeistert von der Idee eines Popup Stores. "Das haben normalerweise nur die ganz großen Influencer. Ich freue mich einfach über jede Gelegenheit meine Fans persönlich zu treffen."



Joschka Grimm: "ynspr.store ist ein aussergewöhnliches Einzelhandelskonzept, dass die Artists in den Mittelpunkt stellt und nicht die Produkte. Diesen Fokus berücksichtigen wir auch in der ynspr App, die fester Bestandteil unserer Vermarktungsstrategie ist."

