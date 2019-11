Pressemitteilung BoxID: 774281 (Mutsch Ungarn Reisen Kft)

Größter Thermalsee Europas in zwei Stunden erreichbar

Spezialveranstalter Mutsch Ungarn Reisen bietet in 2020 erneut Nonstop-Flüge ab vier deutschen Städten nach Bad Hévíz an







Deutsche Urlauber haben Grund zur Freude. Mutsch Ungarn Reisen, der Spezialist für Gesundheits-, Wellness- und Kurreisen an die Westungarische Bäderstraße, startet in der Saison 2020 erneut mit Nonstop-Flügen ab Deutschland zum Hévíz Balaton Airport Sármellék in der Nähe des Plattensees und zum Flughafen Wien-Schwechat. In knapp zwei Stunden Flugzeit gelangen Reisegäste ab vier deutschen Flughäfen in die für ihre Heilbäder bekannte Region.



Die Charterflüge von Mutsch Ungarn Reisen ab Frankfurt/Main, Berlin/Tegel und Schönefeld, Hamburg sowie Düsseldorf werden im Zeitraum von April bis Oktober 2020 immer samstags durchgeführt.



Der Zielflughafen Hévíz Balaton (Sármellék) liegt nur rund 17 Kilometer von der Stadt Bad Hévíz entfernt. Zudem gibt es Linienflugverbindungen nach Wien mit anschließendem Bustransfer in die Heilbäder der Westungarischen Bäderstraße.



Ein Hin und Rückflug kostet ab 389 Euro pro Person.



Hotelarrangements inklusive Flug gibt es bereits ab 760 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Halbpension.



Buchung direkt bei Mutsch Ungarn Reisen. Weitere Informationen auf www.mutsch-reisen.de.



Detailinformationen zum Flugplan 2020 unter https://www.mutsch-reisen.de/web/anreise/direktflug.html





