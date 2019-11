Pressemitteilung BoxID: 773924 (MUT e.V. - Musik und Tun)

Niederbayrische Weihnachtsrevue

Die Limmerin in der Bühne

Am 23. November, um 20 Uhr, kommt Andrea Limmer mit ihrer Weihnachtsrevue „Limmer wider Lichterglanz“ in die Bühne am Schardthof. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Sagen wir zumindest. Über Weihnachten sagen wir viel und vieles bleibt bloßer Wunsch. Die niederbayrische Kabarettistin Andrea Limmer weiß eines jedenfalls ganz sicher: “Apfent, Apfent, da Bärwurz brennt. Erst trinkst oan, dann zwoa, drei, vier, dann haut’s dich mit’m Hirn an d’Tür.” Doch die Limmerin hat sich auch schon manches gewünscht. Zum Beispiel eine wirklich schöne und lustige Weihnachtszeit. Diese will die aufstrebende Ratschkathl nun ihrem Publikum schenken. Und dafür hat die Limmerin Antworten auf die wichtigen Weihnachtsfragen gesucht: Was war zuerst da: Schachtel oder Geschenk? Wie entgeht man der Hektik, durch die man den Glühwein zu schnell oder zu selten trinkt? Was genau feiert eigentlich ein 60er-Fan bei der Vereinsweihnachtsfeier? Und wie, Herrschaftszeiten, wie entzwuzelt man diese Lichterkette?! Wer also einen zünftigen Advent verleben oder sich vom festlichen Stress erholen will, der schwingt seinen Schlitten und besuche die große, glimmernde, grantige Weihnachtsrevue voller zünftiger Lieder und charmant-frecher Geschichten von und mit der Limmerin. Glitzer ist im Gesamtpaket enthalten. Die Gastronomie der Bühne am Schardthof öffnet wie immer an den Veranstaltungstagen bereits um 17 Uhr und steht mit einer Spezialitätenkarte zur Verfügung. Für Gastronomie-Gäste wird angeboten, bei Ankunft am Veranstaltungstag Plätze im Saal zu reservieren und so entspannt bis Vorstellungsbeginn in der gemütlichen Gaststube verweilen zu können. Weitere Informationen telefonisch unter 0151-253 233 73. Tickets mit freier Platzwahl gibt es beim Wochenblatt Landshut, im Online-Vorverkauf (www.buehne-am-schardthof.de) sowie in Essenbach in der der Bühne am Schardthof während der Veranstaltungen, bei der Lottoannahme im Edeka und bei der Postagentur.

