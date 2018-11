Musikfilm-Festival "FRRRKK" in Essenbach

14.11.18

Als vor über einem Jahr die Idee geboren wurde, in der damals noch gar nicht eröffneten Kleinkunstbühne auch mit außergewöhnlichen Veranstaltungsformaten das Publikum zu begeistern, konnte keiner der Organisatoren voraussehen, dass im Dezember 2018 ein Musikfilm-Festival in der Bühne am Schardthof stattfinden würde. Mit „FRRRKK“ kommt nun am 8. und 9. Dezember das erste Online-Musik- Ton- und Klang-Filmfestival nach Essenbach. Ein ganzes Team aus engagierten Machern der Film- und Musikwelt hat ein Jahr lang hunderte von aus dem gesamten deutschsprachigen Raum eingereichten Online-Film-Beiträge gesammelt und gesichtet. Eingereicht werden durften alle Videos die ihr Hauptaugenmerk auf die Kombination zwischen Bewegtbild und Musik/Geräusch/Klang legen, mithin alles vom klassischen Musikvideo bis zum experimentellen Kunstfilm mit einer Länge von maximal 10 Minuten. Eine unabhängige Jury, bestehend aus Filmemachern, Komponisten und Kulturreferenten und Musikern, entscheidet dann über die Sieger in den drei Kategorien „Publikumslieblinge“, „Lieblinge der Festivalleitung“ und „Regionale Schönheiten“. Mitglieder der Jury sind neben Mirza Odabasi (Filmemacher u.a. ZDF Dokumentation "Leiden Schafft"), Daniel Werner (Filmmusik-Komponist) und Veronika Keglmaier (Kulturreferentin Bezirk Niederbayern). Dank einiger Sponsoren stehen interessante Preisgelder in Höhe von insgesamt 2000 Euro zur Verteilung an. An den beiden Veranstaltungstagen, Samstag, 8. und Sonntag, 9. Dezember, geht „Frrrrkk – Das Online-Musikfilm-Festival“ in seine finale Phase. Am Samstag, 8.12. findet die Vorführung der besten Musik-Kurz-Filme in den drei Kategorien „Publikumslieblinge“, „Lieblinge der Festivalleitung“ und „Regionale Schönheiten“, gefolgt von der Bekanntgabe der Siegerfilme statt. Beginn ist um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Die feierliche Preisverleihung wird musikalisch und mit Sekt und Häppchen umrahmt. Tickets inklusive Sekt und Häppchen gibt es im Vorverkauf zu 15 Euro und an der Abendkasse zu 17 Euro. Am Sonntag, 9. Dezember (Beginn 14.30 Uhr, Einlass 13.30 Uhr) heißt es dann „All you can watch! Musikfilm-Marathon“. Denn dann kann man in der Bühne am Schardthof die besten 30 Musikvideos der 3 Kategorien im Final Countdown anschauen. Während des Filmmarathons steht die Gastronomie im Erdgeschoss den Besuchern zur Verfügung, so dass auch diejenigen mit weniger Sitzfleisch zwischen Gaststube und Filmsaal pendeln können. Um 16 Uhr werden dann nochmal die Siegerfilme des Festivals gezeigt. Der Ticketpreis für den Sonntag beträgt im Vorverkauf 10 Euro (Abendkasse 12 Euro). Es wird auch ein preisvergünstigtes Kombiticket für beide Tage (Samstag und Sonntag) angeboten zu 22 Euro im Vorverkauf (Abendkasse 26 Euro). Tickets mit freier Platzwahl gibt es ab sofort beim Wochenblatt Landshut, im Online-Vorverkauf (www.buehne-am-schardthof.de), in Essenbach in der Bühne am Schardthof während aller Veranstaltungen, bei der Lottoannahme im Edeka und bei der Postagentur. Informationen unter Tel. 0151 253 233 73

