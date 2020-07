Pressemitteilung BoxID: 806848 (MUT e.V. - Musik und Tun)

Klassik-Premiere in der Bühne am Schardthof

Streichtrio-Konzert mit "Wiener Klassik"

Am 24. Juli ist es soweit. Wieder eine Premiere in der Bühne am Schardthof. Im Rahmen ihrer Corona-Juli-Sommer-Specials präsentiert die Essenbacher Kleinkunstbühne erstmals auch ein Klassik-Konzert. Claudia Bahr (Violine), Martin Babica (Viola), Hilke Kristiansen (Violoncello) sind an diesem Abend die Musiker des Streichtrios. Sie kommen aus Passau, Landshut und München. Im Münchner Raum sind sie als Orchestermusiker und Pädagogen tätig. Seit einigen Jahren machen sie regelmäßig Kammermusik, unter anderem bei den Sommerkonzerten auf der Insel Sylt. Sie präsentieren sich gern mit Werken der klassischen-, romantischen- und spätromantischen Epoche. In diesem Sommer stehen Werke für Streichtrio von Mozart, Schubert und Kodály auf dem Programm. Mozart: Divertimento in Es-Dur, KV 563, Schubert: Trio in B-Dur, D 471 und Kodály: Intermezzo. Aufgrund der Auflagen läuft die Show noch im Corona-Modus, d.h. maximale Gästezahl mit Mindest-Abstand, 60 Minuten-Show ohne Pause, dafür spielen die Künstler gleich 3x am Abend, wenn der Bedarf dafür da ist. Erst wenn die erste Veranstaltung um 20 Uhr ausverkauft ist, geht die zweite (21.30 Uhr) in den Vorverkauf und danach erst die Dritte (18.30 Uhr). Standardticket ist das Doppelticket. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Doppeltickets (nur für gemeinsamen Haushalt, “Love-Chairs” ohne Abstand nebeneinander) und noch einige Einzeltickets. Die Plätze werden nach Bestellung nach dem Bestplatz-Prinzip namentlich zugeordnet. Bei jedem Ticket ist ein Frei-Getränk mit dabei (Soft oder Bier). Da auch in der Gastronomie, die bereits um 17 Uhr öffnet, auch aufgrund der Abstandsregelungen nur eingeschränkte Plätze zur Verfügung stehen, wird um Reservierung für die Gastronomie gebeten. Tickets gibt es ab sofort nur im Online-Vorverkauf und nur auf der Homepage www.buehne-am-schardthof.de. Weitere Informationen telefonisch unter 0151-253 233 73.

