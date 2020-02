Pressemitteilung BoxID: 787799 (MUT e.V. - Musik und Tun)

Ausverkaufter italienischer Mitsingabend

"Radio Canta Con Noi" in der Bühne

Und wieder „Ausverkauft“ hieß es bereits zum vierten Mal für die Formation „Radio Canta Con Noi“ in der Bühne am Schardthof. „Der italienische Spaghetti-Mitsingabend kommt immer sehr gut bei unseren Gästen an“, so der Bühne am Schardthof-Leiter Antonio D‘Auria. „Deshalb haben wir noch am selben Abend entschieden, die Veranstaltung am 16. Oktober zu wiederholen.“ Das Publikum sang wieder bei ausgelassener Stimmung die bekannten Gassenhauer mit Hilfe der ausgegebenen Textblätter mit. Dazu wurden Spaghetti bis zum Abwinken serviert. Der Vorverkauf für den nächsten italienischen Spaghetti-Mitsingabend in der Bühne am Schardthof in Essenbach, am Freitag, 16. Oktober, ist bereits angelaufen. Tickets gibt es beim Wochenblatt Landshut, online unter www.buehne-am-schardthof.de, sowie in Essenbach in der Bühne am Schardthof während aller Veranstaltungen, bei der Lottoannahme Sohr im Edeka und bei der Postagentur. Weitere Informationen und Platzreservierung nach Ticketerwerb unter Tel. 0151-253 233 73.

