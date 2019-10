Pressemitteilung BoxID: 773044 (Museum Schloss Klippenstein)

Mord & Wein bei Kerzenschein - 4. Radeberger Kriminacht

Fifty shades of grave / Endlich mal keine Erotik!

Erleben Sie die „Lady of Crime“ Claudia Puhlfürst und Zeichner Ralf Alex Fichtner hautnah!



Die bekannte Zwickauer Krimiautorin hat ein Händchen für die Abgründe der menschlichen Psyche. Claudia Puhlfürst liest bei Kerzenlicht Schauergeschichten. Skurrile und schwarzhumorige Kurzkrimis wechseln sich ab mit kriminelle Gedichten, authentischen Fällen und blutigen Thrillern. Was ist wahr? Was ist Fiktion? Claudia Puhlfürst liest – Sie lachen… Claudia Puhlfürst liest – Sie gruseln sich…



Der Karikaturist und Zeichner Ralf Alex Fichtner (RAF) porträtiert die Gäste mit schneller Feder – und jeder Gast kann am Ende der Veranstaltung ein mit Theaterblut gezeichnetes eigenes Porträt – das persönliche Blutbild – mit nach Hause nehmen.



Köstliche Weine und Leckerbissen bieten Ihnen ab 19:30 Uhr und in der Pause Wein & fein/Weinbau Kretschko. Die Buchhandlung Radeberg versorgt alle Krimi- und Thriller-Freunde mit frischer Lesekost.



Frei ab: 14 Jahren. Eintritt: 8 EUR / ermäßigt 6 EUR

