Internationaler Museumstag auf Schloss Klippenstein Radeberg - Türen, Augen und Ohren auf!

Freier Eintritt, ein Streifzug durch 800 Jahre Schlossgeschichte und ein buntes Programm mit Schlossführungen, Kunstgespräch und dem Frühlingsliedersingen der Kantorei Radeberg locken am Sonntag, dem 13. Mai 2018, 10–17 Uhr auf das Fürstenschloss an der Dresdner Heide. Dieses Kleinod vor den Toren Dresdens sollte man sehen! Versteckte historische Orte sind nur an diesem Tag geöffnet: Die Schauwerkstatt Historische Böttcherei, die alte Mangelstube und der Gefängnistrakt des Amtsgerichtes. Bringen Sie ihre Wäsche mit, wir plätten sie für sie wie zu Urgroßmutterszeiten!



Erkunden Sie die zeitgenössische Kunstausstellung „HALALI“. Die jungen Künstler Eric Keller und Michael Klipphahn, beide Absolventen der HfBK Dresden, zeigen einen Querschnitt ihrer künstlerischen Tätigkeit. Stille, Leere, Landschaft versus Pop, mediale Bildwelten und grelle Farbigkeit. Das klingt nach Konfrontation, ist sich aber näher, als man vermutet. Lassen Sie sich um 14.30 Uhr im Künstlergespräch mit Dr. Holger Birkholz von einer leise lauten Ausstellung überraschen!



in jedem Fall lohnt ein Besuch der modernen Ausstellungen zur Stadt-, Schloss- und Industriegeschichte. Und da die Sonne scheint, spricht nichts gegen einen Spaziergang durch das idyllische Hüttertal zu Füßen Schloss Klippensteins. Das Frühlingsliedersingen der Kantorei Radeberg um 16 Uhr ist etwas Gutes für Herz und Seele. Hören und singen Sie wie in einer „großen Familie“ alte Volkslieder im Schlosshof. Das Singen ist beliebt – Sie werden teil eines wunderschönen Chores sein.



Programm – 41. Internationaler Museumstag auf Schloss Klippenstein



11 Uhr | Schlossführung mit Hans-Gunther Lemke

13 Uhr | Schlossführung mit Hans-Gunther Lemke

14.30 Uhr | Künstlergespräch mit Dr. Holger Birkholz in der Kunstausstellung "HALALI"

16 Uhr | Frühlingsliedersingen der Kantorei Radeberg - Volkslieder zum Hören und Mitsingen mit Rainer Fritzsch im Schlosshof

10-17 Uhr | Schauwerkstatt Historische Böttcherei

11-15 Uhr | Historische Mangelstube in der Vorburg – Für eine kleine Spende mangeln wir Ihre Wäsche!

10-15 Uhr | Besichtigung der historischen Gefängniszellen

10 - 17 Uhr | Museumsshop

