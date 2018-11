Familientag Alles tanzt!

09.11.18

Disco, Folk, Show, Garde, Zumba. Auf der Kinderbühne drehen sich Stars und Sternchen der Region, in Schnupper-Workshops finden kleine und große Tänzer locker ihren Schwung. Tanzen ist träumen mit den Beinen. Das kann jeder! Für sich allein, als Paar oder in der Gruppe.



Multimediale Tanzlust stellt der Kinder- und Jugendstadtrat Radeberg auf die Beine und DJ Nickl rockt den Gewölbekeller mit der Kinderdisco. Zuschauen, genießen und einfach mittanzen! Das Café BRAZIL bietet frischen und selbstgebackenen Kuchen und Kaffee dazu.



Mit Unterstützung der WOBA Radeberg und der Aktion Mensch bietet das Sächsische Epilepsiezentrum Kleinwachau und das Schloss Klippenstein mit ihren Kulturpartnern eine Dosis Glück 3 bis 99 Jahren. Frei bis 6 Jahre. Eintritt: 1 € / Kind und 2 € / Erwachsener



Bühnenprogramm

14:00 Begrüßung – Schloss Klippenstein, Hauke Schiek

14:10 Tanz durchs Leben und um die Welt – Kreismusikschule Bautzen

15:00 Gardetanz – Karnevalsklubs Großerkmannsdorf e.V. 1967 & Zumba-Kids von Viola Lopez

16:00 Free Zumba – Viola Lopez

16:30 Show-Tanz – Radeberger Sportverein e. V., Abteilung Tanz

17:15 Folktanz – einfach mitgetanzt! – Stolp(n)er Folk e. V.



Workshops

14:15–17:00 Tanzen wie zu Uromas Zeiten Stolp(n)er Folk e. V.

ab 14:30 Showtanz nonstop Radeberger Sportverein e. V., Abteilung Tanz

ab 15:30 Head, Shoulder, Knees and Toes Kreismusikschule Bautzen

ab 16:15 Gardetanz Karnevalsklubs Großerkmannsdorf e.V. 1967

ab 17:15 Basic Zumba Steps Viola Lopez



Finale

18:00 Gemeinsames Abschlusslied zum Hinaustanzen mit Stolp(n)er Folk e. V.



KULTURPARTNER

Stolp(n)er Folk e. V., Jörg Becker

Radeberger Sportverein e. V., Abteilung Tanz, Sandra Laube

Kreismusikschule Bautzen, Astrid Gumprecht –Tanz & Pilates

Zumba, Viola Lopez

Funkengarde des Karnevalsklubs Großerkmannsdorf e.V. 1967, Nadine Lehnert & Anne Hoffmann

DJ Nickl – Sächsisches Epilepsiezentrum Kleinwachau, Lutz Höhne

Kinder- und Jugendstadtrat Radeberg, Ralph Torsten Lincke & Sandro Philipp

Café Brazil – Sächsisches Epilepsiezentrum Kleinwachau, Familie Hering



Förderer



WOBA Radeberg und Aktion Mensch

