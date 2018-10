Doppel-Ausstellungseröffnung im Museum Schloss Klippenstein Radeberg

05.10.18

Michael Klose - Magie der Landschaft

Einführung: Ingeburg Feuerstack

Musik: Julia Lange (Gitarre)



Landschaft bewegt – Kartographisches von Dr. Holger Helm

Einführung: Patrick-Daniel Baer

Musik: Julia Lange (Gitarre)



11. Oktober bis 25. November 2018

Michael Klose – Magie der Landschaft

Michael Kloses Werk wird von vier Themen bestimmt: der Wald, die Ostsee, die Stadt sowie Berglandschaften in Südtirol. Viele Bilder entstehen en plein air. Kloses Landschaften und Stadtansichten werden von gegenständlichen und abstrakten Bildelementen gleichermaßen bestimmt. In allen Arbeiten hat die Darstellung des Lichtes eine besondere Bedeutung.



Vita Michael Klose





1963 geboren in Dresden

seit 1977 Beschäftigung mit Malerei

seit 1979 Aquarelltechnik

1982-1984 erste Holzschnitte und Radierungen

bis 1989 Architekturstudium an der TU Dresden

seit 1989 Arbeit auf dem Gebiet der Denkmalpflege

1989 Atelier in Dresden-Kaitz

1994 Atelier in Arnsdorf bei Dresden

1997 Atelier II in Dresden

Mitglied im Sächsischen Künstlerbund und im

Neuen Sächsischen Kunstverein

lebt und arbeitet in Dresden





Ausstellungen Michael Klose





2008 Petri-Nikolai Kirche, Freiberg

2004 Rimpfhof, Schlandern

2002 Fraunhoferinstitut Dresden

Südwestdeutscher Aquarellpreis Völkingen

2001 Pahlitzschhof Dresden-Prohlis

Internationale Aquarellbiennale Fulda

2000 Verwaltungsgericht, Dresden

Südwestdeutscher Aquarellpreis Völkingen

1999 Kulturetage Prohlis, Dresden

1998 Galerie "Carl Lohse", Bischofswerda

1992 Galerie Obergasse, Meißen

1990 Institut für Hoch- und Fachschulbau der TU Dresden

1985-1996 Kreativstudio Zschertnitz, Dresden

1984 Podium, Dresden





11. Oktober bis 25. November 2018

Landschaft bewegt – Kartographisches

Die Betrachtung von Städten und ländlichen Gegenden erfolgt heutzutage oft mobil beim Reisen mit Auto, Bus und Bahn. Der Blick auf die durchfahrene Szenerie entfaltet in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. In der von Holger Helm entwickelten Ausstellung werden zu verschiedenen Themen erstellte Karten Bildern, welche die Sicht aus dem fahrenden Zug skizzieren, gegenübergestellt.



Die Ausstellung möchte Interessierte aller Altersgruppen an diese spezielle Sicht auf die Landschaft näher heranführen. Dazu wird die Gestaltung themenbezogener Landkarten mit Reflexionen aus der bildenden Kunst in Verbindung gebracht. Grundlage hierfür ist vor allem der Blick aus dem Zugfenster.



Zusammengestellt hat die Auswahl der Geograf und Landschaftsarchitekt Dr. Holger Helm

(lifePR) (