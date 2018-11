19.11.18

Vom 30. November bis 9. Dezember 2018 laden das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MKG) und die Justus Brinckmann Gesellschaft, der Freundeskreis des MKG, wieder ein zur MKG Messe Kunst und Handwerk. 51 Künstler, Gestalter und Kunsthandwerker präsentieren ihre Werke und Produkte aus den Bereichen Schmuck, Textil, Möbel, Keramik, Glas, Holz und Tafelgerät, die als Unikate oder in Kleinserie handwerklich gefertigt werden. Jedes Jahr bildet die Messe Innovationen und Tendenzen der internationalen Kunsthandwerkerszene ab und bietet in den großzügigen Räumen des MKG Künstlern, Gestaltern, Besuchern und Kunden die Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch. Neben dem Aufspüren aktueller Strömungen des zeitgenössischen Kunsthandwerks ist die Förderung und Präsentation des künstle-rischen Nachwuchses einer der Grundgedanken der seit fast 140 Jahren stattfindenden MKG Messe. Die Jury, die aus Experten aller vertretenen Disziplinen besteht, wählt aus den teilnehmenden Ausstellern einen Preisträger für den mit 7.500 Euro dotierten Justus Brinckmann Preis aus und gibt die Wahl während der Eröffnung am 29. November bekannt. Zudem nominiert die Jury vielversprechende junge Nachwuchstalente für den mit 2.500 Euro dotierten Justus Brinckmann Förderpreis. In diesem Jahr stellen sich sechs Kandidaten während der MKG Messe vor: Marlene Huissoud (Möbeldesign), Flora Miranda (Mode), Hilke Scholz (Textildesign), Keiyona C. Stumpf (Keramik), Anger Schmiede / Markus Pollinger (Metallschmiedearbeiten) und Studio Vandasye / Georg Schnitzer, Peter Umgeher (Objektdesign). Der Preisträger wird ebenfalls während der Eröffnung verkündet. Weitere Informationen auf www.mkgmesse.de.



Teilnehmende Designer und Kunsthandwerker



Buch/Papier: Kira Kotliar | Svato Zapletal | Holz: Hendrike Farenholtz | Ragna Gutschow | Hubert Steffe | Hüte: Peter de Vries | Bernhard Westermann | Keramik: Karin Bablok | Chanyeon Cho | Corinna Petra Friedrich | Kenji Fuchiwaki | Barbara Hast | Kiho Kang | Si-Sook Kang und Kap-Sun Hwang | Sonngard Marcks | Susan Sting | Christiane Wilhelm | Produktdesign: Joachim Manz | Schmuck: Michael Berger | Svea Imholze | Margit Jäschke | Ulla und Martin Kaufmann | Annette Lechler | Gabriele Lehsten | Christa Lühtje | Christine Matthias | Julika Müller | Jorinde Nisse | Wolfgang Skoluda | Antje Stutz | Lilli Veers | Babette von Dohnanyi | Claudia Westhaus | Alena Willroth | Spielzeug: Birgit Borstelmann | Tafelgerät: Claudia Christl | Maike Dahl | Antje Dienstbir | Young I Kim und Bernhard Simon | Sophie Hebach-Kloess und Jan Hebach | Manfred Schmid | Gabi Veit | Jan Wege | Textil: Anne Andersson | Dörte Behn | Nicola und Julia Hübotter | Ulrike Isensee | Andreas und Natalia Möller | Hiroyuki Murase | Lucia Schwalenberg | Katja Stelz | Mehr Informationen zu den Teilnehmern: www.mkgmesse.de

(lifePR) (