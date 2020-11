Die COMICINVASION BERLIN, DAS Berliner Comic-Festival für Künstler*innen, Comic-Enthusiast*innen und Neugierige, öffnet pandemiebedingt in diesem Jahr virtuell ihre Pforten: als Streaming-Veranstaltung am 28. und 29. November 2020, jeweils 10 bis 18 Uhr - live aus dem Museum für Kommunikation Berlin unter www.mfk-berlin.de/comicinvasion. Auf dem Programm stehen unter anderem Lesungen, Gespräche mit Comic-Künstler*innen sowie die Präsentation des museumseigenen Comic-Projekts “Irgendwas mit Medien”. Außerdem lädt ein Live-Action-Comic-Quiz zum Mitraten ein, während die kleinen Comicfans in interaktiven Workshops Daumenkino- und Trickmisch-Zeichentrickfilm-Comics produzieren.



Darüber hinaus wird die Stipendiat*innen-Ausstellung Das Berliner Comicstipendium 2020 mit einem Podiumsgespräch im Rahmen der COMICINVASION BERLIN virtuell eröffnet. Die in Kooperation mit dem Deutschen Comicverein und im Auftrag der Senatsverwaltung für Kultur und Europa organisierte Ausstellung ist bis zum 30. Mai 2020 zu sehen – sobald das Museum für Kommunikation Berlin wieder für den Publikumsverkehr geöffnet ist.



Das komplette Programm der COMICINVASION BERLIN im Museum für Kommunikation Berlin sowie den Link zum Live-Stream gibt es unter www.mfk-berlin.de/comicinvasion

