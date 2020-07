Pressemitteilung BoxID: 806841 (Museen der Stadt Dresden)

Die Technischen Sammlungen Dresden laden ein zum Sommer im Museumshof

Ein vielfältiges Hofprogramm vom 16. Juli bis 3. September von Podiumsgesprächen bis Stummfilm in Kooperation mit dem Zentrum für Baukultur Sachsen sowie dem Filmfest Dresden

In den kommenden Wochen machen die Technischen Sammlungen Dresden den Hof des Ernemannbaus zur Bühne für Dialogveranstaltungen und Filmgeschichte. Im Rahmen der Sonderausstellung „Critical Care. Architektur für einen Planeten in der Krise“ bieten drei Podiumsgespräche Einblicke und Anregungen zum Thema „Nachhaltige Regionalentwicklung in Sachsen“. In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Baukultur Sachsen werden die Bereiche ländlicher Raum, alternative Materialien und Stadtentwicklung näher beleuchtet. An vier weiteren Abenden wird der Museumshof zum Freiluftkino. In Kooperation mit dem Filmfest Dresden finden zwei Kurzfilmabende statt, die sich mit Architektur und Gesellschaft beschäftigen. Außerdem gastieren die Dresdner Stummfilmtage zum 100. Jahrestag der Uraufführung von „Das Cabinet des Dr. Caligari“ mit zwei neuen Vertonungen des expressionistischen Klassikers im Hof der Technischen Sammlungen.



Die Programmpunkte



16. Juli, 18.30 Uhr | Podiumsgespräch

Land in Sicht! Wer kümmert sich um den ländlichen Raum?

Eintritt frei



21. August, 18.30 Uhr | Podiumsgespräch

Warum nicht Lehm? Bauen mit alternativen Materialien

Eintritt frei



21. August, 21.00 Uhr | Kurzfilmabend

Critical Care meets Filmfest Dresden

Eintritt frei



22. August, 21.00 Uhr | Kurzfilmabend

Critical Care meets Filmfest Dresden

Eintritt frei



28. August, 21.00 Uhr | Stummfilm

100 Jahre „Das Cabinet des Dr. Caligari“

Live-Filmmusik mit einer Neuvertonung von Richard Siedhoff

(Klavier)

6 Euro, 5 Euro erm.



29. August, 21.00 Uhr | Stummfilm

100 Jahre „Das Cabinet des Dr. Caligari“

Live-Filmmusik mit einer Neuvertonung von Matthias Hirth

(elektronische Musik)

6 Euro, 5 Euro erm.



03. September, 18.30 Uhr | Podiumsgespräch

Saxopolis – Wie ist die Zukunft sächsischer Städte und Dörfer?

Eintritt frei



Die Auftaktveranstaltung



16. Juli, 18.30 Uhr | Podiumsgespräch

Land in Sicht! Wer kümmert sich um den ländlichen Raum?

Eintritt frei



Der Strukturwandel betrifft den ländlichen Raum ganz besonders stark. Wie kann dieser wichtige und wertvolle Lebensraum in der Zukunft gestärkt werden? Welchen Beitrag kann dabei Baukultur als Mittel für eine nachhaltige Regionalentwicklung leisten? Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit für einen Einblick in bereits bestehende Konzepte, erfolgreich realisierte Projekte sowie zukünftige Strategien.



Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner:

Heiko Vogt, Referent für ländliche Entwicklung (Sächsiches Staatsministerium für Regionalentwicklung)

Ulrike Rothe, Projektleiterin (IBA Thüringen)

Falko Haak, Regionalmanager (LEADER Elbe-Roeder-Dreieck)

Ines Herold, Projektmanagerin (herold.connect)



Moderation: Till Schuster (Zentrum für Baukultur Sachsen)



Die Ausstellung Critical Care



Die Ausstellung „Critical Care“ versammelt 21 architektonische und urbanistische Projekte aus Asien, Afrika, Europa, dem Nahen Osten, der Karibik, den USA und Lateinamerika und gruppiert sie entlang von fünf Feldern des Sorgetragens: Sorgetragen für Wasser sowie Grund und Boden, Sorgetragen für den öffentlichen Raum, Sorgetragen für Fertigkeiten und Kenntnisse, Sorgetragen für Reparatur und Sorgetragen für lokale Produktion. Jedes der 21 Fallbeispiele arbeitet an konkreten Problemen, sei es im städtischen oder in ländlichen Raum, und bestimmt gleichzeitig auf einer prototypischen Ebene die Verhältnisse zwischen Arbeit, Ökonomie und Ökologie neu.



Die Kooperationspartner



Zentrum für Baukultur Sachsen (ZfBK)



Das Zentrum für Baukultur Sachsen (ZfBK) will das Verständnis für die Gestaltung von Gebäuden und der öffentlichen Räume fördern und ihre Bedeutung für den Alltag eines jeden Menschen herausstellen.



Einer breiten interessierten Öffentlichkeit sollen neben dem baulichen Erbe vor allem die aktuellen Strömungen in Architektur und Städtebau nähergebracht, das Wissen um alle damit verbundenen Fragen vermittelt, das Bewusstsein für die Baukultur geschärft und die Urteilsfähigkeit entwickelt werden.



FILMFEST DRESDEN



Das 1989 gegründete Filmfest Dresden zählt zu den renommiertesten und höchstdotierten Kurzfilmfestivals in Europa. Jedes Jahr im April bringt es an sechs Festivaltagen aktuelle Kurzfilmproduktionen aus Deutschland, Europa und der Welt in die sächsische Landeshauptstadt und verzeichnet bis zu 20.000 Besucherinnen und Besucher.



Ort

Technische Sammlungen Dresden

Junghansstraße 1-3, 01277 Dresden

Internet: www.tsd.de

