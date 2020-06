Pressemitteilung BoxID: 802250 (murraydesign)

Von Corona zum Paradigmawechsel

Mein philosophisches Kurzkonzept beschäftigt sich mit der Balance.



Aus dem Physikunterricht kennt jeder die Definition vom stabilen und labilen Zustand der Balance.



An dieser Stelle ist es wichtig zu verstehen, warum die Balance so bedeutend ist.



Primäres Bedürfnis ist die Balance, bzw. die Steigerung des optimalen persönlichen Balancezustands. Lediglich aus einem Mangel an Ausgewogenheit entstehen Bedürfnisse. Diese Bedürfnisse wiederum verfolgen einzig und allein das Ziel, nach optimaler Ausgeglichenheit, um gewissermaßen ein Wohlfühlsein zu erreichen.



Das Erreichen des Gleichgewichts stellt daher einen äußerst dynamischen Vorgang dar, zumal dieser Vorgang mit der Befriedigung der Bedürfnisse korrespondiert. Diese Dynamik ist gekennzeichnet von den beiden Elementen des Bewahrens und des Antreibens, bekannt als das dynamische Gleichgewicht von Care und Drive.



Care ist das bewahrende, fürsorgende Prinzip; hingegen Drive beschreibt die dynamischen, bewegende Eigenschaften wie höher, schneller, weiter etc.



Beide Aspekte "drive + care" sind untrennbar miteinander verbunden und ergänzen sich komplementär.



Statement: Alles ist balanceorientiert. Beispielsweise die Architektur, Werkzeuge oder auch das Fahrradfahren ist ein Akt der Balance. Ist beispielweise der Blutzuckerspiegel „im Keller“ fühlen wir uns müde etc. pp. Wenn wir durch Nahrungsaufnahme unseren Blutzuckerspiegel ausgleichen, können wir wieder in Aktion gehen. Das nennt man ein dynamisches Gleichgewicht. An dieser Stelle werde ich dieses Thema „dynamische Balance“ vertiefen und die philosophische Überleitung zur Pandemie beschreiben.



Grundsätzliches: Alles setzt sich aus diesen Care und Drive Merkmalen zusammen.



Beide wirken immer zusammen und treten nie getrennt auf. Nehmen Sie zum Beispiel ein Glas Wasser. Das Glas per sé beschreibt den Care Zustand wie Schutz, Hülle etc., wo hingegen das Wasser ein fließendes, bewegendes Element charakterisiert. Selbst ein Glas ohne Inhalt repräsentiert beide Aspekte. Zum einen das Glas als Care und das Design als Drive.



Alles, grundsätzlich alles setzt sich aus diesen 2 Merkmalen zusammen.



Selbst in Unternehmen sieht man diese Kennzeichen. Im Marketing werden Unternehmen in 4 Kategorien unterteil: A. Standort, B. Dienste und Güter, C. Mitarbeiter (HR+HK*) und D. Kunden. D.h. wir bewegen (drive) Güter und Dienste um das Unternehmen zu sichern (care). Ist eine Balance gegeben, sprechen wir von einem gesunden Unternehmen.



In den Unternehmen gibt es beispielsweise Mitarbeiter die gerne was bewegen und verändern (drive) wollen, wo hingegen überwiegend ältere Mitarbeiter eher nach Care wie Sicherheit, Beständigkeit tendieren. Wenn beide Aspekte optimal zusammenwirken, befindet sich ein Unternehmen in einer optimalen Balance, erst dann entsteht eine Attraktivität.



Vermeidung versus Attraktivität beginnt, wenn ein Ungleichgewicht vorhanden ist. Denken Sie an den Fahrradfahrer der Ihnen taumelnd entgegenkommt.



Vermutlich werden Sie der Person eher aus dem Weg gehen. Das nennt man „Avoidance“, also Vermeidung.



Zusammenfassung: Eine dynamische Balance generiert Attraktivität, ein Art Wohlgefühl. Ein Ungleichgewicht verursacht prinzipiell eine Vermeidung.



Wenn unsere Welt aus dem Gleichgewicht kommt, wird definitiv ein Problem entstehen, wie beispielsweise Bluthochdruck (Drive) beim Menschen. Wenn es überwiegend nur um das exzessive dynamische Wirtschaftswachstum auf Kosten der Fürsorge (Care) um den Menschen geht und das grundlegende Bedürfnis der Balance außer Acht gelassen wird, entsteht ein Desaster. Mit anderen Worten: Es kollabiert. In der Regel bereinigen sich Unternehmen selbst vom Markt.



Pandemie: Interessanterweise startete die Pandemie in China, wanderte vorrangig nach Europa und den USA.



Merkmal: Drivelastig orientiert; wie höher, schneller, weiter.



Wo sind die Care Merkmale, wie Fürsorge, Güte, Beständigkeit etc. pp. geblieben?



Wenn in China Wanderarbeiter 2€ die Stunde verdienen, und in Europa ältere Menschen mit der Rente zusätzlich Flaschen sammeln, oder in den USA die Einkommen um 25% gesunken sind, kann man mit Sicherheit feststellen, dass der bewahrende, fürsorgende Care Aspekt komplett ignoriert wurde.



Auffallend ist heutzutage, dass der Care Anteil durch den Log down wieder eine Balance finden will.



Demzufolge übt die Pandemie eine Art Heilungsprozess aus, sofern wir die Matrix der Dysbalance verändern, ansonsten bereinigen wir uns selbst von dieser Welt.



*Human Resource + Human Capital



Autor: Eddie D. Murray

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (