Auto-Kino-Kultur geht in die Verlängerung

Nach einem erfolgreichen Auftakt von Auto-Kino-Kultur, einem gemeinsamen Projekt von FORUM CINEMAS und dem Fachbereich Kultur der Stadt Offenburg geht das Programm auch in der kommenden Woche weiter. Das erfolgreiche Auto-Kino-Konzept auf dem Messeparkplatz, das auf Initiative von Stadtmarketingchef Stefan Schürlein und Kinobetreiber Jan Maier, BadenSound und HITRADIO OHR ins Leben gerufen wurde, bietet somit weiterhin ein abwechslungsreiches Kulturangebot.



Die nächsten Highlights sind der Besuch von Dennis Kailing am Freitag, 15. Mai um 20:00 Uhr, der in Offenburg seinen Film „Besser Welt als Nie“ vorstellt, der große Europapark-Familiennachmittag, der am Sonntag, 17. Mai um 15:00 Uhr mit viel Family-Entertainment über die Bühne geht, die Tatort-Premiere „Du allein“ des Stuttgarter Ermittlerteams Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) am Mittwoch, 20. Mai um 20:30 Uhr, das Offenburger Poetry-Slam-Original macht am Donnerstag, 21. Mai um 18:00 Uhr Station im Offenburger Autokino, das Theaterstück „Macho Man“ des Theater Eurodistrict BAden ALsace am Samstag, 23. Mai um 18:00 Uhr, der LIVE-Auftritt von Joey Kelly am Freitag, 22. Mai um 21:00 Uhr, bei dem der Musiker und Extremsportler spannende und faszinierende Erlebnisse aus seinem Leben schildert und der Auftritt von Willy Astor, der am Sonntag, 24. Mai um 18:00 Uhr mit seinem Programm „Jäger des verlorenen Satzes“ für gehörig Wortwitz sorgen wird. Das Ganze wird mit Filmhighlights, wie „Bad Boys for Life“, „Trolls World Tour“, „Fast & Furious Hobbs & Shaw“, „Spione Undercover“ und „1917“ flankiert.



Alle Künstler sind live vor Ort und sind genauso wie die Filme zusätzlich auf der 100 qm großen LED-Wall zu sehen. Der Ton kommt dabei aus dem Autoradio.



Tickets und Infos – auch für das Bühnenprogramm – gibt es ab sofort unter www.autokinooffenburg.de

