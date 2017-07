Textile Day: Multi-Plot präsentiert sich dem Fachpublikum

Viele interessierte Gäste sind der Einladung der Multi-Plot Europe GmbH gefolgt und besuchten am 28.6.17 den Textile Day des Bad Emstaler Textildruckspezialisten. Einen ganzen Tag lang hatten die Besucher die Chance, sich in ungezwungener Atmosphäre über neue Wege und Technologien im digitalen Textildruck zu informieren. Am Vormittag berichteten Experten in interessanten Fachvorträgen über neue Entwicklungen und Projekte, nachmittags konnten sich die Besucher im hauseigenen Technikum live in Workshops von den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten überzeugen.



Nach der Begrüßung durch Joachim Rees folgte eine zukunftsweisende Präsentation über „Textil 4.0". Der Digitaldruck auf Textil ist einer der großen Wachstumsmärkte der Branche. Mit hoher Innovationskraft entwickeln die führenden Unternehmen aus Industrie und Wirtschaft ständig neue Verfahren und optimieren Prozesse. Je nach Drucksystem wird eine große Bandbreite an Flexibilität geboten, so dass Werbekampagnen schnell umgesetzt und Kollektionen den neuen Trends angepasst werden können. Und nur so ist es machbar, die zu bedruckenden Materialien ganz nach Kundenwünschen und Anforderungen zu gestalten und zu produzieren.



Als nächstes folgte der Vortrag von Andreas Schönfeld, Produktmanager bei der Zschimmer & Schwarz GmbH & Co KG über die „Druckvorbehandlung für Inkjet". Die Vorbehandlung im Digitaldruck (Diamontex) verbessert vor allem die Farbtiefe, die Brillanz und die Konturschärfe.



Dr. Michael Korger vom Forschungsinstitut für Textil und Bekleidung der Hochschule Niederrhein (FTB) stellte sehr anschaulich das Projekt „Öko Pi-Tex" vor. Er und sein Team haben sich intensiv mit der Energiebilanz und -effizienz des digitalen Textildrucks beschäftigt und die Vorteile des digitalen Pigmentdrucks herausgearbeitet. Schon vor Abschluss des Projekts zeichnet sich das Ergebnis ab, dass die Umweltbelastungen des digitalen Pigmentdrucks gegenüber konventionellen Pigmentdruck (Siebdruck) und digitalem Reaktivdruck deutlich geringer sind.



„Transferpapier" war das Thema von Hans van Dijk vom niederländischen Papierhersteller Coldenhove. Nach einer kurzen Betriebs- und Produktvorstellung ging er auf die Anpassung seines Unternehmens an die aktuelle Marktsituation ein – der Trend geht zu dünnerem Papier und einer geringeren Bandbreite an verschiedenen Sorten.



Zum Schluss führte Andreas Schuwirth von der Logisch! Consulting GmbH seinen 3D-Bodyscanner vor und zeigte am Beispiel des Fahrradmarktes auf, wie wichtig ein Wandel hin zur Digitalisierung und Individualisierung für Unternehmen ist. Dies ist wegweisend auch für den textilen Handel.



Abgerundet wurde der Tag durch zwei Workshops. Im Multi-Plot-Technikum konnten sich die Interessierten einen kompletten Sublimationsprozess in der Praxisanwendung ansehen. Mit einer Mimaki TS300P-1800 wurden die Sublimationsfarben erst auf Jet-X gedruckt, um anschließend mit dem neuen HeatJet 71 Pro1 fixiert zu werden.



Parallel dazu zeigte Ahmed Zukic, Techniker der ErgoSoft AG den Zuschauern die neue Version der Drucksoftware ErgoSoft RIP15. Die Allroundversion vereint die bisherigen Varianten StudioPrint, PosterPrint und TexPrint. Zusätzlich gab Herr Zukic einen kurzen Einblick in das neue Color Management. Heutzutage ist die Farbtreue der Ausgabe eine der wichtigsten Anforderungen an den Großformatdruck - der Ausdruck soll nicht nur brillante Farben haben, sondern auch dieselben Farben zeigen, wenn auf unterschiedliche Medien oder mit verschiedenen Druckern gedruckt wird.



Hierzu bietet die neue ErgoSoft RIP Version 15 einen gut durchdachten Color-Management-Workflow mit diversen Hilfsmitteln für die Ausgabekalibration, Kontrolle der Tintenmenge und Farbtreue.



Neben beiden Workshops hatten die Gäste auch Gelegenheit, einen Einblick in die weiteren Tätigkeitsfelder des Bad Emstaler Unternehmens zu bekommen. So wurde vom Multi-Plot-Team auf der neu im Technikum eingetroffenen Mimaki TX300P-1800 der Textildirektdruck mit Pigmenttinte demonstriert. Die pigmentierten Tinten eignen sich für nahezu alle Stoffarten und überzeugen vor allem durch ihre UV-Echtheit und –Beständigkeit. Außerdem zeigten die Textildruckexperten die neue Textildrucktechnik Sublifusion. Damit ist die Herstellung textiler Produkte aus Baumwolle, Viscose, Mischgewebe oder Glasfaser möglich. Die Erzeugnisse sind waschfest, atmungsaktiv und abriebfest. Das Verfahren selbst ist aufgrund der wasserbasierenden Tinten sehr umweltfreundlich.



Etwa 60 Besucher aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Italien haben sich beim Textile Day vom Know-How von Multi-Plot überzeugt. Gastgeber Joachim Rees zeigte sich mehr als zufrieden: „Der Textile Day war ein voller Erfolg. Es wird sicherlich in Zukunft eine Neuauflage geben."

